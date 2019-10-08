دعا إلى تصدير الحمضيات والملابس … ليون زكي: مجالات تعاون واسعة وواعدة مع أرمينيا

كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي عن جهود يبذلها المجلس لتطوير المبادلات التجارية ومجالات التعاون بين سورية وأرمينيا والتي يمكن الارتقاء بها إلى أفق واسعة وواعدة في المديين المتوسط والبعيد في ظل الحصار الجائر جراء الحرب الظالمة التي تعيشها البلاد.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف زكي أنه أجرى لقاءات مهمة مع المعنيين بالشأن الاقتصادي بأرمينيا خلال زيارته إلى يريفان مطلع الشهر الجاري، وتكللت المباحثات بنتائج لافتة يجري العمل لترجمتها على أرض الواقع لتؤتي أكلها على صعيد تطوير ونهضة الاقتصاد السوري وتخفيف وطأة العقوبات التي يعاني منها.

وأكد زكي أنه تقدم بورقة عمل تتضمن مجالات التمويل والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات في الأصعدة كافة، لافتاً إلى أن النشرة تعد خلاصة للاجتماعات السابقة المشتركة بين الجانبين والتي درست سبل التعاون.

وعدد زكي المواد والمنتجات التي تشتهر بجودتها سورية ويمكن تصديرها إلى أرمينيا، ومن المتوقع أن تلقى رواجاً فيها، ومنها: البهارات والحمضيات والملابس القطنية والصوفية بأنواعها ومستحضرات التجميل.