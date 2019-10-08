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حمص تزرع الذهب غرام الزعفران بـ10 آلاف ليرة

| حمص - نبال إبراهيم

الأربعاء, 09-10-2019

أكد مدير الزراعة بحمص نزيه الرفاعي أن المساحة المخطط زراعتها بالمحاصيل الشتوية البعلية وصلت إلى 88280 هكتاراً، لافتاً إلى أن خطة الزراعات البعلية الشتوية شملت زراعة محصول الشعير بـ48938 هكتاراً.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف الرفاعي أن المديرية وضعت خطتها الإنتاجية للموسم القادم للمحاصيل البعلية والمروية الشتوية والصيفية وتشمل مناطق المحافظة التي يؤمن امتدادها تنوعاً كبيراً بالأنواع المزروعة.
من جهته أكد رئيس دائرة التنمية الإدارية بالمديرية وعضو لجنة إكثار نبات الزعفران في سورية عبد المسيح دعيج أن المديرية زرعت أخيراً 1600 كورمة زعفران في 4 مشاتل ووحدات إرشادية بالمحافظة.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر دعيج أن نبات الزعفران كالذهب الأحمر لما له من فوائد طبية واقتصادية كبيرة ويتراوح سعر الغرام عالمياً بين 3 إلى 10 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت دوره في مقاومة أمراض السرطان والتشوهات الجينية الوراثية. وبين دعيج أن الهدف من المشروع الإكثار الحقلي والتوسع بزراعة نبات الزعفران ضمن مشروع وزارة الزراعة لإكثاره بسورية.

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