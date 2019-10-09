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ثور هاجم امرأة شاهدته في وضع التناسل

| وكالات

الخميس, 10-10-2019

هاجم ثور الإلكة البري الضخم المتنزهين بينهم امرأة في حديقة وطنية بولاية كولورادو بعد أن مروا بين ذكرين اثنين لحيوانات الإلكة عن غير قصد في فترة التناسل.
وتقوم الذكور خلال فترة التناسل عادة باستعراضات عدوانية، كما تقاوم منافسيها على التزاوج مع الإناث، وهاجم ذكر الإلكة المرأة الأميركية بقرونه الحادة حين حاولت الأخيرة بالتصدي للحيوان برجليها، وحاول شخص آخر من الهروب لكنه وقع وضرب رأسه بالحجر، وأنقذ موظف المتنزه الأشخاص، حيث أوقف سيارته بين الحيوان والمصابين وخاف الإلكة من ضجيج المحرك وهرب.
تلقى المصابون الرعاية الصحية اللازمة وهم على ما يرام الآن، وإثر الحادث طلبت إدارة المتنزه من الزوار بتجنب حيوانات الإلكة. حيث يحاول الحيوان حماية إناثه في فترة التناسل.

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