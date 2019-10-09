ثور هاجم امرأة شاهدته في وضع التناسل

هاجم ثور الإلكة البري الضخم المتنزهين بينهم امرأة في حديقة وطنية بولاية كولورادو بعد أن مروا بين ذكرين اثنين لحيوانات الإلكة عن غير قصد في فترة التناسل.

وتقوم الذكور خلال فترة التناسل عادة باستعراضات عدوانية، كما تقاوم منافسيها على التزاوج مع الإناث، وهاجم ذكر الإلكة المرأة الأميركية بقرونه الحادة حين حاولت الأخيرة بالتصدي للحيوان برجليها، وحاول شخص آخر من الهروب لكنه وقع وضرب رأسه بالحجر، وأنقذ موظف المتنزه الأشخاص، حيث أوقف سيارته بين الحيوان والمصابين وخاف الإلكة من ضجيج المحرك وهرب.

تلقى المصابون الرعاية الصحية اللازمة وهم على ما يرام الآن، وإثر الحادث طلبت إدارة المتنزه من الزوار بتجنب حيوانات الإلكة. حيث يحاول الحيوان حماية إناثه في فترة التناسل.