برجك اليوم – الخميس 10 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان يزداد قلقك على أمور صحية لك أو لأحد المقربين ما يجعلك تفكر بالعزلة أو البعد ولكن ليس الحل أن تصمت أو تلوم المحيط أو تتهمهم بالقصور إذا تعرضت لهذا.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اليوم للقاءات الإيجابية وللتعرف على أصدقاء جدد وقد تجتمع العائلة للمباركة أو لمناقشة أمر خاص بفرح عائلي فالأمور جيدة ومفرحة وأنت تستمتع بمن حولك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تضخم المشاكل وتثور لأقل كلمة وكأنك تبحث عن الخلافات والنزاعات، فانتبه من عدائيتك ومن إحساسك أنك مستهدف تحيط بك الانتقادات الجارحة أو هكذا يخيل لك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يضفي عليك اليوم إشراقه وقد يتغير الجو العاطفي باتجاه الأفضل فأنت تعيد تأهيل علاقاتك، بحيث ترضي تطلعاتك ومشاعرك مستثنياً أشخاصاً أنت لا ترضى عنهم متمسكاً بمن تحب.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب كن دبلوماسياً واستقطب المساعدات والتأييد واستفد من صداقاتك لتركز جهودك في أمور مجدية، فأنت تستطيع وبمساعدة المحيط ومحبة الآخرين لك أن تصل إلى حل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تعاني عرقلة بسيطة في العمل أو خلافات مع زملاء سببها بعض الحساسية، فالأمور تسير بطريقة لا ترضيك والسبب هو التسويف أو التأجيل في أمور مهمة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تخلَّ عن التحكم قليلاً في مصيرك ومصير من حولك وحمّل الآخرين قليلاً من همومك وامنح نفسك الراحة الكافية ولكن ليس على حساب العمل المطلوب منك إنجازه.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الحب يتراجع من حياتك إلى الجانب الخلفي فاهتمامك الأول هو الأمور العملية والعائلية، وكوكب المهنة يمنحك بركاته من مطالبات بحقوقك إلى البدايات الجديدة التي قد تحصل عليها.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تميل إلى الكآبة أو تشعر بعدم الارتياح وتحتاج إلى رفع معنوياتك ممن تحب، وحوار ساخن مع أحد أفراد العائلة أو شعور بعدم الأمان أو القلق على أمور صحية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تباشر أعمالك بهدوء وود ومحبة إضافة إلى الطاقة والحيوية التي تتمتع بها، لأنك تدخل في عالم من الحرية الفكرية والتعليمة وحولك الكثير من الأصدقاء الجدد.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الدعم حولك يسعدك وتركز على أمورك المالية وقد تدخل بجديد يدر مكاسب مالية، وقد تتخذ قراراً حاسماً فأنت تملك أفكاراً جيدة عن طرق لزيادة دخلك.