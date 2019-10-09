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المكسرات تسهم في الحد من زيادة الوزن

| وكالات

الخميس, 10-10-2019

كشفت دراسة حديثة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناول مقدار منها يومياً قد يسهم في الحد من زيادة الوزن ولاسيما عندما تكون بديلاً من أغذية ذات فائدة صحية أقل.
وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 غراماً يومياً تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة ثلاثة بالمئة مضيفين إن تناول الجوز يومياً بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15 بالمئة على حين يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة بنسبة 11 بالمئة.
وأوضح الباحثون أن دراستهم التي أجريت على 126 ألفاً و190 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر لمدة تراوحت بين 20 و24 عاماً أظهرت أن المشاركين كانوا يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن في البداية وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17 بالمئة منهم يعانون من السمنة.
بدورها قالت الدكتورة ديردري توبايس الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن والمشرفة على الدراسة أن زيادة نسبة المكسرات في الغذاء اليومي قد تساعد في الحفاظ على وزن صحي بعدة طرق، مشيرة إلى أن احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساساً بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية السهلة الهضم.
وتبين أن المشاركين زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلو غرام على نحو سنوي طوال فترة الدراسة لكن كل نصف مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومي ارتبط بانخفاض نسب زيادة الوزن.
وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن إضافة المكسرات إلى الغذاء يومياً ترتبط بانخفاض بنسبة أربعة بالمئة في احتمالات زيادة الوزن بأكثر من كيلو غرامين أو زيادة الوزن بأكثر من خمسة كيلو غرامات كل أربعة أعوام.

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