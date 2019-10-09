وفاة الفنان طلعت زكريا ورسالة مؤثرة من ابنته … تنظيم جماعة الإخوان شمتوا بوفاته.. وهذه قصة خلافه مع عادل إمام

أمس الأول، توفي الفنان المصري طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاماً، حيث تدهورت صحته وتم نقله إلى المشفى حيث توفي هناك.

وكانت ابنته إيمي قد أعلنت نقل والدها للمستشفى، مطالبة محبيه بالدعاء له، علماً أنه دخل سنة 2017 في غيبوبة نتيجة إصابة أحد شرايين الدماغ، إلا أنه تعافى لاحقاً من تلك الإصابة.

ولد زكريا في 29 آذار 1960، وتخرج في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، ثم عمل ضمن فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية وعمل في أكثر من 30 مسرحية.

وشارك في بطولة أفلام عديدة منها «طباخ الريس» و«سيد العاطفي» و«حاحا وتفاحة» و«غبي منه فيه» و«كلم ماما» و«السيد أبو العربي وصل».

كذلك قدم زكريا للمسرح مجموعة من الأعمال منها «دوري مي فاصوليا» و«بابا جاب موز» و«البعبع»، فضلاً عن عدد من المسلسلات منها «مبروك جالك قلق» و«من غير ميعاد» و«ضبط وإحضار».

أما آخر أعماله فكان فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ» الذي تم عرضه في صالات السينما في كانون الأول عام 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونيرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى مؤخراً من تصوير فيلم جديد بعنوان «الموقف» بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.

ومن أعماله الدرامية نذكر «الزيبق» و«المرافعة» و«صاحب السعادة» و«العراف» و«عيش أيامك» و«ملفات سرية» و«ميراث الريح».

رسالة مؤثرة

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صوراً تجمعها بوالدها الفنان الراحل، وكتبت: مع السلامة يا نور عيني، أشوفك قريب في الجنة، آه يا قلبي اللي بينزف من بعدك، ربنا يرحمك يا حبيبي، ويصبرني على فراق حضنك، مش هقول كلمة بابا تاني، اللهم ثبته عند السؤال يارب، هتوحشني يا طاطا.

الإخوان يشمتون

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: إن الفنان طلعت زكريا كان رفيق عمره ورفيق دراسته، مهاجماً بشدة الشامتين في وفاة الفنان الراحل.

وعن الشماتة قال: حسبنا اللـه ونعم الوكيل في الناس دي، واللي محسوبة على البشر وليسوا بشراً، فمن لم يتعظ من الموت فلا واعظ له، الرسول لما شاف جنازة يهودي قام وقف من هيبة الموت.

وتابع: كلنا بشر ومصريون، ونختلف أو نتفق إيه المشكلة إننا نختلف، الحياة قايمة على الاختلاف، أما يبقى فيه حد مختلف معاه وأعرف أنه في محنة أو شدة أو توفي ببقى أول واحد موجود لأن الدين علمنا التسامح وجبر الخواطر، والناس دي بتدعي التدين.

بدوره قال الإعلامي أحمد موسى: إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي الخائن يشمت في وفاة الفنان طلعت زكريا، وبعض الممولين من الخارج، وبعض العملاء والمأجورين.

وأضاف إن شماتة هؤلاء جاءت بسبب أن الفنان الراحل كان له رأي في ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنهم يزعمون تأييدهم لحرية الرأي والتعبير، ولكنهم يحجرون على الآخرين في التعبير عن آرائهم.

وتابع: ملايين الناس لهم رأي في يناير وأنا واحد منهم.. ماحنا شفنا الدمار اللي جه من وراها.. دي ضيعت البلد.

مع عادل إمام

في لقاء سابق قال الفنان الراحل إنه لن يعمل مع الفنان عادل إمام مرة أخرى مضيفاً: عادل إمام لا غبار عليه كسوبر ستار ونجم نجوم الوطن العربي لكن حين شاركت معه في مسلسل العراف فوجئت بأنه يتم تحجيم دوري وتم وضع بعض التحفظات حتى لا تخرج طاقتي الفنية كاملة.

وأضاف: كرسي النجومية من الصعب هزه ولكن بعض النجوم يشعرون بأن هناك من يهز الكرسي من أسفلهم.. وأنا لم أفعل هذا.. وضعت لازمة معينة للشخصية التي كنت أؤديها لكن عادل إمام رفض أن أكرر تلك اللازمة.

وبعدها زاره إمام في كواليس فيلم «حليمو أسطورة الشواطيء» وقال له: «أنا كبير يا طلعت»، وعلق على ذلك: وأنا محسيتش بنفسي لما شوفته وقولتله آنا آسف.. قلي: «أنا كبير يا طلعت والكبير مبيزعلش».

رثاء إلكتروني

نعى عدد من الممثلين والممثلات الفنان طلعت زكريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد هنيدي: مع السلامة يا صاحبي.. البقاء لله.

من جانبها قالت رانيا يوسف: وداعاً الفنان طلعت زكريا، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان.

وكتب أحمد السقا: مع السلامة أخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمته.

أما هنا الزاهد فنشرت رسالة طويلة قالت فيها: أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك، عمري ما قلت أصلاً تقريباً بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول ما أعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما.

وأضافت: أنا عمري ما حسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، أنا مش مصدقة أنا مش هشوفك تاني، وأقولك زازي يازازي، نفسي ترجع وأقلك قد إيه إحنا بنحبك كلنا وأقلك إنك أعظم ممثل، أنا بحبك أوي وماكنتش أعرف إني بحبك أوي كده، هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي.

ونشر كريم عبد العزيز صوراً له برفقة الفنان الراحل وعلق: وداعاً الأخ والصديق الغالي الفنان الكبير طلعت زكريا، خالص العزاء لأسرته ولجمهوره.. البقاء لله.

وقال محمد إمام: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير طلعت زكريا في ذمة الله.. أسكنه اللـه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدمت درّة خالص العزاء قائلة: ‫البقاء لله، توفي إلى رحمة اللـه الفنان الكبير طلعت زكريا ربنا يرحمه.. خالص العزاء لأسرته وأحبائه.

ونشر محمد ثروت: لا إله إلا اللـه سيدنا محمد رسول الله.. فقد الوسط الفني المصري والعربي ممثلاً من نوع فريد وكوميديان من الطراز المميز، رسم البسمة على وجوه جمهوره راحلاً عنا بجسده ولكنه باقٍ معنا بتاريخه الحافل.

بدورها كتبت إلهام شاهين: خالص العزاء لأسرة الفنان طلعت زكريا، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر.