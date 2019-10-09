رياضة

رفض استقالة الخليفة

| طرطوس- ممدوح علي

الخميس, 10-10-2019

بعد اجتماعٍ مطول مع مدرب كرة الساحل الكابتن عساف خليفة والذي تقدم باستقالته إلى إدارة النادي لأسباب وصفها بالخاصة، قررت الإدارة رفض الاستقالة وتم في الاجتماع بحث كل الأمور المتعلقة بالفريق وتأمين كل سبل الاستقرار له، وكان الكابتن عساف قد تقدم بالاستقالة إلى إدارة النادي يوم الأحد الماضي وكلف الكادر الفني المساعد أديب بركات وبسام عيسى بمتابعة التدريبات مع مدرب الحراس مالك شكوحي، وعلى الطرف الآخر فإن الخليفة يبحث الآن عن بعض اللاعبين للتعاقد معهم لسد بعض النقص في الفريق، وخاصة مع وجود عدة إصابات وغيابات بالفريق وبالخطوط الثلاثة وبعضها سيغيب عن أولى مباريات الفريق بالدوري مع الفتوة.

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