رياضة

نادي مصفاة بانياس عقد مؤتمره

| طرطوس- الوطن

الخميس, 10-10-2019

بحضور اللجنة المشرفة على عقد المؤتمرات الانتخابية للأندية الرياضية في محافظة طرطوس عقد نادي مصفاة بانياس الرياضي مؤتمره الانتخابي بحضور (١٠٧) من الأعضاء الأصلاء ممن يحق لهم الترشيح والانتخاب، وبدأ المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت تخليداً لأرواح شهدائنا الأبرار فنشيد الوطن الغالي وبعد المصادقة على تقرير مؤتمر النادي جرت العملية الانتخابية أولاً على رئاسة النادي بين ثلاثة مرشحين وهم: (فؤاد مصا- تيسير حمود- علي إبراهيم) وبنتيجة فرز الأصوات فاز السيد فؤاد مصا أولاً وله (٥٨) صوتاً مقابل ٣٩ صوتاً لتيسير حمود و(١٠) أصوات لعلي إبراهيم، وبالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة لم تجر الانتخابات ففازت بالتزكية كون عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب ويبقى القرار النهائي للجهة المعنية بتسمية مجلس الإدارة الجديد.

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