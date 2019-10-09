إدارة جديدة للتضامن وعلى حالها في تشرين

مناقشات وطروحات ساخنة شهدها مؤتمر نادي التضامن السنوي وإدارة جديدة ترى النور بعد منافسة ساخنة مع الإدارة الموجودة، تلاها استقالة الجهاز الفني لفريق الرجال الذي يقوده المدرب علي بركات، الأمر الذي شكل أول ضربة موجعة للإدارة الجديدة لاسيما أنها تعول على فريق الرجال الكثير للصعود إلى الدوري الممتاز بعد الأداء الكبير الذي قدمه في مبارياته ضمن دورة الانتصار الثانية التي انتهت مؤخراً.

إدارة التضامن الجديدة تألفت من: محمد حربا ومحمد زيتي ومحمد علي وندى سليمان وتمام منصورة ومازن أسعد وحسن صقر.

ويعقد نادي تشرين مؤتمره السنوي الثلاثاء القادم ويبدو أن الإدارة الحالية ستبقى في عملها لأنه لم يتقدم أحد بقائمة لإدارة جديدة ولا يبدو أن ذلك سيحدث وهذا يعني أن الأمور ستمر بسلام فيما سنشهد فصولاً ساخنة في مؤتمر نادي حطين حيث علمت «الوطن» أن بعض كوادر النادي بدأت بتشكيل إدارات.

نتمنى أن تكون الانتخابات إن حصلت نزيهة وأن يتم الحفاظ على الفرق والمدربين وعدم استخدامها ورقة بيد المرشحين.