توقف مركز الشاغور الصحي بهدف توسيع خدماته … رائف: تأخر الإنجاز نتيجة تعديل الدراسة لإضافة وظائف جديدة لعمله

وردت عدة تساؤلات من أهالي حي الشاغور في دمشق لـ«الوطن» عن سبب التأخير في إنجاز الصيانة في مركز الشهيد محمود شحادة خليل الصحي في الشاغور، مؤكدين أن أعمال الصيانة لهذا المركز قد بدأت منذ أكثر من عام ونصف العام، ما أدى إلى توقف الخدمات الصحية لأبناء هذه المنطقة الكبيرة، وأصبحوا مضطرين إلى الذهاب إلى المراكز الصحية المجاورة، وبسبب وجود أشخاص كبار في السن وحوامل ومرضى السكري وأطفال، وهذا الأمر شكل عبئا عليهم وعلى المراكز المجاورة نتيجة الضغط الكبير عليها، ما يحتم السرعة في إنجاز صيانة المركز وإعادته إلى الخدمة.

تابعت «الوطن» الموضوع مع مديرة صحة دمشق الدكتورة هزار رائف التي أكدت أن هذا المركز من المراكز المهمة، وتجري فيه أعمال الصيانة والترميم انطلاقا من خطة المديرية في تطوير وظائف المراكز الصحية ورفع الجودة المقدمة فيها.

وأضافت: تم وضع المركز في الترميم في شهر آب من العام الماضي، وكانت الخطة أن يكون هناك ترميم جزئي في هذا المركز، لكن تبين من خلال الدراسة الفنية لهذا المركز أنه من الأفضل توسيع الوظائف والخدمات التي يقدمها لتكون متناسبة مع هذا الحي، ومع خطة وزارة الصحة في تطوير عمل المراكز الصحية.

وقالت: كان يفترض أن تنتهي أعمال الترميم وفق الدراسة الأولى في نيسان الماضي، لكن بعد إعادة الدراسة من جديد بهدف لحظ خدمات جديدة ومنها إدخال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عمل المركز وإحداث مكتب مراقبة الجودة وخدمات جديدة أخرى، لوحظت ضرورة تعديل العقد الأول من الجهة الدارسة وأعطي أمر المباشرة من جديد، وكانت هناك بعض العقبات منها الاعتماد ما أدى إلى التأخير في المباشرة.

وأكدت رائف أن كل ما يتعلق في هذا المشروع في عهدة مديرية الخدمات الفنية في دمشق لأنها الجهة المشرفة على العقد وهي التي لزمت العقد، وكل ما يتعلق بالبناء والأعمال المدنية هو من اختصاص الخدمات الفنية، وفي حال انتهاء المشروع واستلامه من قبل مديرية الصحة من الخدمات الفنية سيتم وضع المركز في الخدمة لأن جميع الكوادر اللازمة والتجهيزات الفنية المطلوبة متوافرة.

وعن حرمان أهالي الحي من الخدمات الصحية بينت مديرة الصحة أنه فور وضع المركز في الصيانة تم تأمين البديل وهو بناء مجاور كان مخصصاً لدائرة الرقابة الدوائية والتي نقلت إلى مكان آخر وخصص البناء فيها كمركز بديل يوفر الخدمات المطلوبة بالحدود المقبولة وخاصة لكبار السن ولتقديم اللقاح ولمرضى السكري وتوجد فيه صيدلية ومخبر، ويقدم الخدمات الأساسية لأبناء الحي بانتظار انتهاء أعمال الصيانة والترميم والتوسيع في المركز الأساسي.