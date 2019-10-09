26 مشروعاً صناعياً للتنفيذ عام 2020 … معمل لإنتاج أقمشة الجينز وآخر لعصائر الحمضيات في الساحل وأدوية بشرية في السويداء

حددت وزارة الصناعة 26 مشروعاً مطلوباً تنفيذها خلال العام القادم (2020)، وذلك بناء على توجهات الحكومة، والتي أكدت على التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وتكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجاته، واستكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية والاستمرار بإحلال المنتجات المحلية، وتحديد المشاريع التي يمكن تنفيذها خلال العام القادم في مجال تأمين المنتجات الصناعية على اختلاف أنواعها، ولاسيما الخاصة بإحلال المستوردات وتوظيفه ليكون داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.

واشتملت مشاريع الصناعة على مشروع زجاج الفلوت في شركة زجاج دمشق، ومشروع إقامة خط لتكرير السكر الخامي في شركة سكر تل سلحب، ومشروع استكمال تأهيل مطحنتي الإسمنت والأقسام المساعدة في الشركة في الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء، ومشروع خط إنتاج سجائر كامل في المنطقة الساحلية، إضافة إلى مشروع لإنشاء مركز فني للنسيج، ومشروع آخر لشراء نول مع متمماته لمعمل سجاد السويداء، ومشروع استكمال بناء السور والمستودعات في منطقة عين الفيجة ومشروع إنتاج وتكرير زيت الزيتون بطرطوس.

كما تم تحديد مشروع لإنتاج الطاقات المتجددة، واستكمال تنفيذ خط توسيع تعبئة المياه بالسن (استبدال وتجديد)، ومشروع معمل آخر لتعبئة المياه الطبيعية في نبع السن، مع استكمال تنفيذ توسيع خط لتعبئة المياه في وحدة مياه نبع بقين (استبدال وتجديد)، وإدراج مشروع خط تعبئة المياه الطبيعية في منطقة الخفسة بحلب.

ومن المشاريع أيضاً، مشروع إقامة معمل لإنتاج البلوك الخلوي، وإقامة معمل لإنتاج الخميرة الطرية في شركة سكر تل سلحب، ومشروع لإنتاج السيرومات في الساحل السوري، ومشروع عصائر الحمضيات في الساحل السوري، ومشروع لإنتاج البطاريات المغلفة في شركة بطاريات حلب.

إضافة إلى مشروع إقامة وحدات لإنتاج الألبان والأجبان في مناطق جغرافية متعددة في الساحل والغاب والقنيطرة، ومشروع إقامة معمل للأدوية البشرية يتبع لشركة تاميكو في منطقة أم الزيتون في السويداء، ومشروع لإنتاج أقمشة الجينز في شركة نسيج اللاذقية.

ومن المشاريع أيضاً، مشروع معمل لصهر البازلت لإنتاج الخيوط والأنابيب والقضبان البازلتية في محافظة السويداء، ومشروع إضافة خط جديد لإنتاج الإسمنت في الشركة السورية بحماة، وآخر لاستكمال تطوير شركة المنتجات الحديدية والفولاذية في شركة حديد حماة لتطوير معمل القضبان الحديدية، إضافة إلى معمل لإنتاج الطلاحي التبغية لمؤسسة التبغ، ومعمل لإنتاج عبوات البريفون والسدادات للمؤسسة الكيميائية.