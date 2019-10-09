روسيا تطور «ترسانة» مصر البحرية

وقعت موسكو والقاهرة على بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس وشركة «Ak BARS» الروسية لتطوير ترسانتي الهيئة ببورسعيد وبور توفيق وفتح آفاق جديدة للتعاون في إصلاح وبناء السفن.

ويستهدف البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتي الهيئة، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث في مجال صناعة السفن.

من جهته أشار رئيس هيئة قناة السويس الفريق، أسامة ربيع، إلى أهمية توقيع بروتوكول التعاون باعتباره خطوة جادة نحو تفعيل إستراتيجية الهيئة لتطوير الترسانات والشركات التابعة لها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة المصرية برفع كفاءتها وتطوير أدائها.

وشدد الفريق ربيع على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحويل بنود الاتفاق إلى واقع ملموس في أسرع وقت ممكن من خلال التنسيق لتكوين فريق عمل مشترك من الجانبين لإعداد دراسات الجدوى الفنية ومناقشة وتفعيل الإجراءات الخاصة بتدريب العمالة والكوادر الفنية بالترسانات وتحديد المعدات اللازمة لتطويرها.

فيما أعرب المدير العام لشركة «Ak BARS» الروسية، رينات ميستخوف، عن تطلعاته في أن يثمر التعاون المشترك في تحقيق مزيد من المصالح المشتركة للجانبين وتبادل الخبرات، مثمناً التاريخ العريق لترسانات هيئة قناة السويس في مجال إصلاح وبناء السفن.

وقام بتوقيع البروتوكول مدير إدارة الترسانات عادل فريد الطنطاوي، والمدير العام لشركة «Ak BARS» لبناء السفن.