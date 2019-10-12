معركة بين طيار ومضيفة على الطائرة

وقعت مشاجرة عنيفة بين الطيار وليام توماس (36 عاماً) والمضيفة ماريشا سبورير (29 عاماً)، على متن طائرة في مطار «دينفر» الأميركي.

وأظهر مقطع فيديو كيف ضربت المضيفة الطيار، ثم ابتعدت عنه ثم لكمها في البطن، وصفعها على وجهها.

وقد تم اعتقالهما بتهمة العنف المنزلي والاعتداء، ومن غير المؤكد إن كان كلاهما قد مثلا في المحكمة أم لا.

وقالت شركة الطيران في بيان إنه تم فصل الموظفين من الشركة، وأضافت: «لقد حققنا في الحادثة التي شارك فيها اثنان من موظفينا، واتخذنا الإجراءات المناسبة بما يتفق مع اعتقادنا بأن هذا السلوك غير مقبول».