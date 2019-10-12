تأثير الفطر في مرض السرطان

تناول الفطر بشكل منتظم يخفض من خطر تطور سرطان البروستاتا بحسب ما أوردته دراسة قدمها علماء جامعة توهوكو اليابانية.

وتابع علماء الجامعة الحالة الصحية لأكثر من 36 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 40و 79 سنة خلال مدة معينة، وطلبوا منهم الإجابة عن الأسئلة المدونة في استبيان بشأن نمط الحياة الذي يعيشونه، والنظام الغذائي الخاص بهم وهل يتضمن الفطر أم لا، وأيضاً النشاط البدني والعادات السيئة. وأظهرت نتائج الدراسة، أن تناول الفطر بانتظام وبصورة دورية يخفض خطر تطور سرطان البروستاتا، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة، وخاصة لدى الذين تجاوزوا عمر الـ50 عاماً، ونظامهم الغذائي من اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه.