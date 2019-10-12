اكتشاف مهم في علاج الزهايمر

يزعم علماء أنه يمكن علاج مرض الزهايمر باستخدام علاج يقضي على خلايا ينتجها الجهاز المناعي.

ووجدت الدراسات التي أجريت على الفئران أن الخلايا المسماة الخلايا الدبقية الصغيرة تقتل الخلايا العصبية في الدماغ ما يزيد من معدل تلف الدماغ.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن قمع الخلايا الدبقية الصغيرة يمكن أن يمنع أو يؤخر ظهور مرض الزهايمر.

وقال البروفيسور ديفيد هولتزمان المعد الرئيس للدراسة: «إذا تمكنا من العثور على عقار يعمل على إلغاء تنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة على وجه التحديد في بداية مرحلة التنكس العصبي للمرض فسيكون الأمر جديراً بالتقييم على البشر».

وحتى الآن اعتقد البروفيسور هولتزمان أخصائي الأعصاب أن الخلايا الدبقية الصغيرة كانت مفيدة في إبطاء سرعة الإصابة بالخرف.

وتعد الخلايا هذه التي توجد في الدماغ والحبل الشوكي واحدة من الأشكال الرئيسية للدفاع في الجهاز العصبي المركزي، وتهاجم الخلايا الدبقية الصغيرة كتلاً من البروتين في الدماغ يعتقد أنها تلعب دوراً في سبب الخرف.