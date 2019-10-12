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قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات

| وكالات

الأحد, 13-10-2019

قتل مواطن أميركي من ولاية كاليفورنيا جارته وأخفى جثتها في جدار شقته مدة ست سنوات.
وتفيد NBC News بأن ريفان كامبل من مدينة لوس أنجلوس اعتبرت مفقودة منذ شهر حزيران عام 2009، ولكن في شهر تموز عام 2015 تلقت عائلتها اتصالاً هاتفياً من مجهول أخبرهم بأنه من المحتمل أن تكون ريفان مدفونة في جدار الشقة التي كانت تقيم فيها.
اتصل أقرباء المفقودة برجال الشرطة وأخبروهم بالأمر، وفعلاً تمكنت الكلاب البوليسية من تحديد مكان دفنها.
ارتكب جريمة القتل ريندولف غاربوت (47 عاماً) الذي كان يسكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل.
وقد اتضح من الكشف على الجثة أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها. وأعلن ممثل النيابة العامة أن القاتل غاربوت استخدم مطرقة في قتلها، وقد حكم عليه بالسجن 11 سنة.
وقد أعلن سابقاً عن العثور في شهر كانون الثاني 2019 على جثة بائع خلف ثلاجة المتجر المغلق بمدينة كاونسيل بلافس بولاية أيوا كان قد اختفى قبل 10 سنوات.

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