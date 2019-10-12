رياضة

الخريبين غيابه مؤكد

| مأمون جبيلي

الأحد, 13-10-2019

بات في حكم المؤكد أن نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم عمر خريبين لن يكون مع منتخبنا في ملعب مكتوم بن راشد بمدينة دبي بالإمارات وهو يلتقي نظيره المنتخب الغوامي في الساعة الخامسة بعد غد الثلاثاء.
وما لم يأتنا من اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة القدم حول أوضاع لاعبنا المحترف مع الهلال السعودي حول حقيقة الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 56 من مباراة المنتخب مع جزر المالديف مساء الخميس الماضي في التصفيات المشتركة كشفه مراسل القناة الرياضية السعودية عبد الرحمن الشنير والذي نقل وجود صدمة كبيرة داخل نادي الهلال بعد تأكده من نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها الخريبين في مشافي دبي، حيث أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل.
وأضاف المراسل في مزيد من تفاصيل إصابة لاعبنا أن المدة التي سيضطر لها الأخير للاستراحة والعلاج قد تتجاوز الشهر تقريباً وذلك يعني بالمحصلة غيابه أيضاً واضطرارياً عن استعدادات فريقه الهلال للمواجهات القوية التي تنتظره خلال شهر تشرين الأول الجاري وأبرزها مع فريق السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا وأيضاً مباراة الهلال المنتظرة مع النصر في نطاق مباريات بطولة الكأس المحلية.
ولاحقاً أعلن المعالج الفيزيائي لمنتخبنا الوطني رفيق المصري أن اللاعب عمر خريبين سيغيب عن مباراة غوام جراء الإصابة التي تعرض لها في مباراة المالديف وأضاف أنه بالرغم من نقل اللاعب إلى المستشفى للوقوف على إصابته وإجراء الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة في حينها إلا أن الأمر يتطلب تحديداً أوسع وأدق لحالته، لكن المصري لم يحدد المدة التي سيحتاجها الخريبين للراحة والعلاج, وكان الخريبين قد أرسل كرة طويلة وصلت لزميله عمر السومة في منطقة جزاء المالديف قبل أن يسقط أرضاً إثر تعرضه للإصابة ليغادر في الدقيقة 56 لعدم قدرته على استكمال المباراة وتردد حينها أن إصابته جاءت في الركبة، لكن الفحوصات أثبتت غير ذلك, وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن الفحوصات الطبية المبدئية أثبتت معاناة خريبين من التواء في مفصل القدم موضحة أن النجم السوري سيخضع فور عودته إلى السعودية للمزيد من الفحوصات اللازمة لتحديد برنامجه العلاجي ومدة غيابه.

وديات
وعصر أمس الأول وضمن الاستعدادات للدوري الممتاز فرض التعادل الإيجابي بهدف لهدف نفسه على مباراة الشرطة مع ضيفه الكرامة التي استضافها ملعب الفيحاء ويلعب الطليعة الحموي الذي يعسكر حالياً في العاصمة مباراته الثانية والأخيرة بالشام فيلتقي مع الجيش في الرابعة من عصر اليوم وهو الذي كان قد خسر مباراته الودية الأولى ضمن المعسكر أمام الفتوة وبهدف وحيد.

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