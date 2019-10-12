اليوم تبدأ الحملة الثانية للقاح الشلل باستهداف 2.8 مليون طفل

أكد مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة فادي قسيس بدء حملة لقاح شلل الأطفال الثانية للعام الحالي في جميع المحافظات السورية، التي تستهدف تلقيح 2.77 مليون طفل من عمر يوم واحد حتى عمر خمس سنوات، وتأتي هذه الحملة في إطار البرنامج الوطني للقاح الذي تقوم به الفرق الوطنية التابعة لوزارة الصحة والمنتشرة في جميع المحافظات والمناطق والقرى، ويقوم بهذه الحملة الوطنية 9000 عنصر صحي من الفريق الوطني التي تتبع لجميع المناطق الصحية، وهناك 2315 فريقاً جوالاً سيزور كل المناطق والأحياء سواء في المدن أم الريف وهذه الفرق مزودة بمهمة رسمية وترتدي لباساً موحداً، يضاف إلى هذه الفرق الجولة 967 مركزاً صحياً موزعة في جميع المناطق ستقوم بتقديم اللقاح للأطفال المراجعين لهذه المراكز، وقد تم توفير العناصر اللوجستية اللازمة لإنجاح هذه الحملة سواء من خلال المراكز الصحية أم من خلال الفرق الجوالة، وتبدأ الحملة من اليوم الأحد وتنتهي الخميس مع نهاية الدوام الرسمي.

وأكد قسيس أن هذا اللقاح وغيره من اللقاحات قد أجريت عليه اختبارات كاملة وهو آمن وموثوق بشكل مطلق، ولم تسجل أي نتائج سلبية لهذا اللقاح في أي من الحملات السابقة التي أجريت في البلاد ونتائجه مضمونة والدليل على ذلك أنه لم تسجل أي حالة شلل أطفال منذ عام 2017 في البلاد، وبذلك عادت سورية خالية من شلل الأطفال كما كان حالها قبل الأزمة، وتقوم فرق الرصد في جميع أنحاء البلاد برصد كل الحالات المرضية لدى الأطفال، ولم تسجل أي حالة شلل منذ عام 2017 وحتى الآن، ويستطيع الأهل الحصول على هذا اللقاح لأطفالهم من دون أي وثائق، من خلال المراكز الصحية أو الفرق الجوالة.