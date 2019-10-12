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ترامب: السعودية وافقت على أن تدفع للولايات المتحدة مقابل مساعدتها

| الميادين - روسيا اليوم

الأحد, 13-10-2019

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على أن تدفع للولايات المتحدة مقابل كل ما تفعله من أجل مساعدتها.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: إن بلاده ستنشر قوات إضافية في السعودية وهي حليف جيد، وأضاف: إن السعوديين يشترون منتجات أميركية بقيمة مئات المليارات من الدولارات إضافةً إلى المعدات العسكرية بنحو مئة وعشرة مليارات دولار.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأوّل عن إرسال مئتي جندي إلى السعودية في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأميركية في 2003.
وأضاف البيان: إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر «أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنشر القوات الإضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية».وتضم المعدات العسكرية أيضاً منظومة «ثاد» المضادة للصواريخ.
وفي سياق آخر تسنّى لقناة «روسيا اليوم» دخول إحدى منشأتي شركة «أرامكو» السعودية اللتين تعرضتا للهجوم في 14 أيلول الماضي، ورصدت الكاميرات جانباً من الضرر الذي تعرضت له مرافق مارد النفط السعودي.
وأظهرت الصور التي نقلتها عدسات مراسل القناة أجزاء معدنية متفحمة وأنابيب متضررة، على حين طوق المكان بشريط تحذيري يشير إلى وجود أشغال ترميم.
وتعرضت «أرامكو» لهجمات بطائرات من دون طيار، أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق، وحقل هجرة خريص في شرق المملكة.
وأدى الهجوم إلى تقليص مؤقت لإنتاج النفط بأكثر من النصف بواقع 5.7 ملايين برميل يومياً من المستوى المعتاد البالغ 9.8 ملايين برميل.
وتبنت جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية الهجوم، على حين حمّل مسؤولون أميركيون وخليجيون إيران وزر هذا الاعتداء.

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