قوات أسترالية وفيجية ستنضم لـ«أندوف»

أعلنت أستراليا أنها وفيجي سترسلان بعثة مشتركة للانضمام لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام «الأندوف» المنتشرة على خط فصل القوات في الجولان العربي السوري المحتل.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وفق وكالة «رويترز»: إن أستراليا وفيجي سترسلان بعثة مشتركة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة متنازع عليها في الشرق الأوسط بحلول الأسبوع المقبل».

ونقلت وسائل الإعلام الأسترالية عن موريسون قوله خلال زيارة لفيجي «سيذهبون إلى هناك الأسبوع المقبل… سيذهب الأستراليون (إلى) هناك لتدريبهم ودعمهم».

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان: إن نشر القوات في منطقة على الحدود بين فلسطين المحتلة وسورية «لا علاقة له بالأحداث الحالية في شمال شرق سورية».

والأسبوع الفائت بدأ النظام التركي بضوء أخضر أميركي عدواناً على الأراضي السورية.

وكان مجلس الأمن الدولي، جدد نهاية شهر حزيران العام الماضي مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان العربي السوري المحتل «الأندوف» لمدة ستة أشهر، بعد سنوات من اضطرار الأمم المتحدة لسحبها إثر قيام تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي باختطاف أكثر من 40 جندياً منها.