خربوطلي لـ«الوطن»: إصلاح خطوط الربط بين السويداء ودرعا قبل الشتاء

كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي لـ«الوطن» أنه سيتم الانتهاء من إصلاح خطوط الربط بين محافظتي السويداء ودرعا خلال مدة شهر تقريباً وقبل حلول فصل الشتاء.

وبرعاية الرئيس بشار الأسد قام أمس خربوطلي ووزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في السويداء بتشغيل محطة تحويل المعمل على طريق ظهر الجبل في السويداء.

وأوضح خربوطلي أنه تم تنفيذ محطة تحويل المعمل في السويداء 66/20 ك. ف باستطاعة 60 ميغا واط مع الخط المغذي لها 66 ك. ف بتكلفة 6 مليارات ليرة، مشيراً إلى أن المحطة نفذت بالكامل من كوادر وخبرات فنية وطنية وستساهم في تخفيف الأحمال على خط 66 ك. ف المغذي لمركز المدينة وتؤمن الكهرباء لمنطقة التطوير السياحي في ظهر الجبل إضافة إلى تأمين الاستقرار لمنظومة الكهرباء في السويداء وتلبية الطلب على الطاقة.

واعتبر الوزير الخطيب أن مشروع محطة التحويل يضاف إلى جملة من المشروعات المهمة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية في محافظة السويداء ومن بينها مطحنة أم الزيتون التي بدأت تستلم الأقماح بعد أن تم الانتهاء من مرحلة المعايرة والتجريب للآلات والتأكد من جاهزيتها التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 طن من القمح يومياً.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الظاهر أن المحطة تأتي ضمن خطة الوزارة في تنفيذ عدد من محطات التحويل الجديدة وتوسيع أخرى، مؤكداً أنه جرى تنفيذها بأيادٍ وطنية وخلال فترة زمنية قياسية بعد أن كانت عمليات تنفيذ مثل هذه المحطات تتم من شركات أجنبية ويستغرق التنفيذ أكثر من 10 أشهر.

ورأى الظاهر أن فوائد المحطة تكمن في إنهاء التقنين القسري الناتج عن زيادة التحميل والحمولات الكبيرة والصغيرة على مستوى المحافظة بشكل كامل وخصوصاً في الشتاء.