222 ليرة تقريباً قيمة دعم كيلو الدقيق التمويني حالياً … قاسم: انخفاض تكلفة إنتاج الطحين بعد دمج «الصوامع والمطاحن والحبوب»

اعتبر مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن بيع الطحين بالسعر المدعوم للمخابز يمكّنها من بيع ربطة الخبز بسعر 50 ليرة، موضحاً بأن كلفة إنتاج الطن متغيرة في كل عام وليست ثابتة لكنها انخفضت بعد دمج المؤسسات الثلاث «الصوامع والمطاحن والحبوب» والموازنات التقديرية وإلغاء الازدواجية بالعمل.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قاسم أن 222 ليرة قيمة دعم كيلو الدقيق التمويني، موضحاً أن العجز التمويني هو الفرق بين كلفة إنتاج كيلو الطحين وسعر مبيعه للمخابز بالسعر المدعوم إذ يباع الكيلو للمخابز بحوالي 18 ليرة كسعر مدعوم في حين كلفة إنتاجه حالياً نحو 240 ليرة.

ولفت قاسم إلى انخفاض العجز التمويني بنحو مليار ليرة كرقم أولي وهو يعتبر وفراً مالياً بسبب عملية إعادة هيكلة القطاع والمبلغ قابل للزيادة، مضيفاً: إذ إن عملية الدمج وإعادة الهيكلة ما تزال مستمرة ولم تصل للنتائج النهائية بعد، مشيراً إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المؤسسة التي دمرها الإرهاب.