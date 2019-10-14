«البرامكة» خالية من الإشغالات … مصادرة بسطات في الحميدية والصالحية وكراج السيدة زينب

قامت شرطة مجلس محافظة دمشق أمس بمؤازرة حملة محافظة دمشق لإزالة الإشغالات الموجودة في البرامكة، استجابة لعديد من شكاوى أبناء دمشق من هذه الإشغالات التي أدت خلال الفترة الأخيرة إلى عرقلة مرور المشاة الذين اضطروا إلى النزول من الأرصفة التي احتلتها «توسعات» الأكشاك التي تحولت إلى «سوبر ماركت» إلى وسط الشوارع ومزاحمة السيارات في المرور، وما يشكله ذلك من خطر على حياة الناس، ونتيجة هذه الحملة أصبحت منطقة البرامكة خالية من الإشغالات.

مصدر خاص في محافظة دمشق أكد في تصريح لــ«الوطن» انه تم خلال اليومين الماضيين إزالة جميع مخالفات الأكشاك والبسطات والإشغالات الموجودة في البرامكة في محيط كلية الحقوق ومشفى التوليد الجامعية، وتحرير الأرصفة من الإشغالات المخالفة، ومصادرة البضائع وفق القوانين والأنظمة النافذة، حيث تم تنظيم ضبوط مخالفة بحق 9 أكشاك في البرامكة وتنظيم 10 ضبوط مصادرة لمواد منها 470 كغ خضر وفواكه، إضافة إلى ألبسة وإكسسوارات ومواد مختلفة.

وكانت شرطة محافظة دمشق قد نظمت خلال اليومين الماضيين لهذه الحملة في مختلف المناطق 163 ضبط مصادرات أكبرها في الحميدية وكراج السيدة زينب والصالحية و58 ضبط محلات إشغال ومزاولة مهنة دون ترخيص وعدم تسمية محل وتسرب مياه الشطف وحجز 3 سيارات في البرامكة وبرزة ومصادرة 3103 كغ خضر وبقوليات ومواد غذائية، ومصادرة 1523 قطعة ملابس بالة وأحذية بالة، إضافة إلى استمرار مراقبة منع مخالفات البناء حيث تم خلال اليومين الماضيين تنظيم 8 ضبوط مخالفات بناء في ساروجة والمزة ومساكن برزة وركن الدين وشارع بغداد والميدان والعدوي والشاغور. وتستمر دوائر الخدمات في المحافظة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين في إطار الحاجة إلى ترميم مساكنهم المرخصة أصولاً.