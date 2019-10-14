اقتصاد

2600 طن خبز تنتج يومياً في الشركة العامة للمخابز … إبراهيم لـ«الوطن»: مخابز المنطقة الشرقية تعمل بالكامل

| علي محمود سليمان

الثلاثاء, 15-10-2019

صرح مدير الشركة العامة للمخابز الآلية جليل إبراهيم لـ«الوطن» بأن كافة مخابز المنطقة الشرقية في الحسكة والقامشلي تعمل بشكل طبيعي لتأمين الخبز للمواطنين، ما عدا مخبز مدينة المالكية، بسبب نزوح السكان من المدينة بسبب العدوان التركي على المنطقة الشرقية، وبالتالي توقف المخبز عن العمل ولكنه جاهز فنياً للعمل عند الحاجة إليه.
وبين أنه نتيجة العدوان التركي، سقط شهيدان من عمال مخبزي القامشلي والمالكية، حيث تعرض مخبز القامشلي لسقوط قذيفة، ولكنه ما يزال يعمل، مؤكداً أن جميع المخابز التابعة للشركة في مدن ومناطق المنطقة الشرقية لديها احتياطات كافية لتوفير الخبز لسكان تلك المدن أو النازحين القادمين من مدن أخرى، ولا يوجد أي نقص وهي قادرة على زيادة إنتاجها من الخبز إن كانت هناك حاجة لذلك، حيث يوجد مخبز آلي تابع للشركة في كل مدينة من مدن المنطقة الشرقية، مطمئناً الأهالي بأن لا مخاوف من أي نقص في الخبز.
وفي سياق متصل، أشار إبراهيم إلى دخول مخبز الحاضرية في ريف محافظة طرطوس في الخدمة، وقريباً سيدخل مخبز الشيخ بدر في نفس المحافظة، وهي مخابز جديدة ضمن الخطة التوسعية للشركة لتغطية جميع المناطق التي تحتاج إلى وجود مخبز آلي فيها، بالإضافة إلى الاستمرار في صيانة وإعادة تأهيل المخابز الآلية التابعة للشركة والتي تعرضت لعمليات التخريب والنهب من قبل التنظيمات الإرهابية في عدة محافظات.
ولفت إبراهيم إلى أن طلبات زيادة كميات الدقيق التمويني المخصصة للمخابز ترسل إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات فهي المعنية بتحديد احتياجات المخابز، في حين دور الشركة هو تشغيل هذه المخابز لإنتاج الخبز، حيث تخبز المخابز يومياً ما بين 2000 و2200 طن يومياً من الدقيق التمويني، وهذه الكمية ينتج عنها قرابة 2600 طن خبز يومياً، موضحاً أن الإنتاج مستقر في الفترة الحالية مع استقرار الطلب على الخبز، والشركة لديها الإمكانات لزيادة الإنتاج في حال كان هناك زيادة في الطلب.
كما تعمل الشركة على تطوير العمل في المخابز وتحسين نوعية رغيف الخبز وتطوير خطوط الإنتاج، وقريباً سيدخل مخبز اليرموك في دمشق بالخدمة لإنتاج رغيف الخبز الصغير، وهو ضمن تجربة تصغير رغيف الخبز والتي لاقت إقبالاً ونجاحاً في مخبز برزة الآلي، فهو يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين.

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