البرازي لـ«الوطن»: سيطرنا على 80 بالمئة منها وطوقنا وأمنا المنازل … 3 حرائق في الناصرة ومرمريتا وعين الباردة بريف حمص

أكد محافظ حمص طلال البرازي أنه تمت السيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت في ريف حمص الغربي بنسبة ما بين 70 إلى 80 بالمئة بعدما عملت أفواج الإطفاء على تطويق الأماكن السكنية وتأمينها بشكل كامل.

وفي تصريح لـ«الوطن» أرجع البرازي اندلاع الحرائق التي ضربت مناطق الناصرة ومرمريتا وعين الباردة ومحيطها في وادي النضارة إلى ارتفاع درجة الحرارة والرياح الشرقية التي أدت لاتساع رقعة الحريق، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابها إن كانت بفعل فاعل، ومستبعداً أن تكون مقصودة.

وأشار البرازي إلى أنه خلال ساعات قليلة ستتم السيطرة على كافة الحرائق، مؤكداً بأن المحافظة طلبت مؤازرة من باقي أفواج الإطفاء الموجودة من طرطوس ومصياف لكن لم تتمكن من تلبيتنا نظراً لاندلاع حرائق أخرى في عدة مناطق في كل منهما.

وأشار البرازي إلى أن عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وباقي وحدات الإطفاء تعمل حالياً على استكمال عمليات الإطفاء في المناطق الحراجية التي يصعب الوصول إليها نتيجة لصعوبة التضاريس وعدم تمكن وصول وحدات الإطفاء إلى مواقع النيران.

وأكد قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا أن الوضع الميداني الحالي أفضل من السابق، موضحاً أنه يتم التعامل مع الحرائق في ستة مواقع في الوقت نفسه من جبال ووديان، مضيفاً: إلا أنها تمكنت من تطويق الأماكن السكنية وعملت على تأمينها من دون أن تسجل أي إصابات تذكر في صفوف المدنيين أو بين وحدات الإطفاء العاملة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار جودا إلى وجود مناطق لا يمكن الوصول إليها بالآليات وسيارات الإطفاء أو صهاريج المياه نظراً لصعوبة تضاريسها وانحدارها بشكل كبير وتتم التعامل مع هذه الحرائق، مبيناً أن عمليات الإطفاء مستمرة وجارية حتى يتم السيطرة بشكل كامل على مختلف الحرائق، ولافتاً إلى وقوع أضرار مادية في بعض المناطق الحراجية.