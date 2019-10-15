«مداد» يتوقع تحسناً تدريجياً لليرة مع استمرار الصندوق … مبادرة قطاع الأعمال الخاص تخفض الدولار إلى 603 ليرات وفي «السوداء» فوق 610

واصلت مبادرة قطاع الأعمال الخاص في سورية عملية بيع الدولار للجمهور بانخفاض جديد أمس في سعر الصرف، فبعد أن افتتح البيع بسعر 625 ليرة عند بدء التنفيذ قبل أيام، وصل أمس إلى 603 ليرات، وهو السعر المعلن على الصفحة الرسمية لغرفة تجارة دمشق عبر «فيسبوك»، علماً بأن السعر أمس الأول كان 615 ليرة، أي بتخفيض يقل عن 2 بالمئة يومياً.

أما في السوق الموازية «السوداء»، فقد أوضحت مصادر أن السعر اقترب من 610 ليرات سورية للدولار، للشراء من المواطنين، أما المبيع فهو أعلى من ذلك، وسط توقعات باستمرار الانخفاض وصولاً إلى 550 ليرة قريباً، علماً بأن هذا التخفيض الذي يتم عبر المبادرة يزيد العرض في السوق السوداء من أجل تقليص الخسارة.

هذا ويخشى مراقبون من تحول أموال الصندوق إلى صيارفة السوق السوداء، نظراً لكونهم يشترون الدولار بسعر أعلى من السعر المحدد بموجب المبادرة، خاصة أن التدخل محصور بعدد محدد من شركات الصرافة المرخصة، ما يقتضي تشديد الرقابة على السوق، وتوجيه الدولار نحو الغايات الإنتاجية والصناعية الحقيقية، لمنع فرص المضاربة لاحقاً، ولضمان استمرار نجاح المبادرة في ضبط سعر الصرف وتحسين قيمة الليرة، وفق هذا الإجراء النقدي، ريثما يتبعه إجراءات اقتصادية تعزّزه، خاصة بعد عودة حقول النفط في الشمال الشرقي للبلد، وبدء دخولها الإنتاج في المستقبل القريب.

وحسب أسعار أمس، يلاحظ أن الليرة تحسنت بأكثر من 9 بالمئة خلال 3 أيام، وفق أسعار التدخل عبر المبادرة، وبنحو 8 بالمئة حسب الأسعار الرائجة في السوق السوداء.

من جانبه، أشار مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي أمس إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بوتيرة متسارعة نسبياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مبيناً أن السبب الرئيسي مرتبط باتخاذ السلطات النقدية جملة من الإجراءات لدعم سعر صرف الليرة وخاصة بدء صندوق دعم الليرة الذي تقرر إنشاؤه على خلفية مبادرة قطاع الأعمال السوري بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بالتدخل في سوق الصرف الأمر الذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي وكبير على سعر صرف الليرة السورية، وذلك على الرغم من تأثر السوق سلباً بالعدوان التركي على الأراضي في الشمال السوري، وحالة الهلع التي أحاطت بالسوق جراء ذلك، الأمر الذي زاد من الطلب على الدولار الأمريكي في المناطق الشمالية الشرقية من سورية.

وتوقع التقرير أن تشهد الليرة تحسناً مستمراً بشكل تدريجي في حال استمرار العمل بهذا الصندوق.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.