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موسكو وأبو ظبي توقعان حزمة من الاتفاقات أبرزها في حقل الطاقة

| روسيا اليوم - إنترفاكس

الأربعاء, 16-10-2019

وقعت موسكو وأبو ظبي أمس حزمة من الاتفاقات شملت قطاعات مختلفة أبرزها في حقل الطاقة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات.
وأبرمت شركة الطاقة الروسية «لوك أويل» أمس اتفاقية امتياز مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» حصلت بموجبها على حصة حقل في مشروع عملاق للغاز البحري، تقدر تكلفته بمليارات الدولارات.
وبموجب الاتفاقية ستمتلك «لوك أويل»، التي تعد أكبر شركة خاصة للنفط في روسيا، حصة في امتياز منطقة امتياز «غشا»، التي تضم حقول «الحيل» و«غشا» و«دلما» البحرية، وتبلغ مدة اتفاقية الامتياز 40 عاماً.
ولم يكشف عن الحصة التي ستستحوذ عليها «لوك أويل»، إلا أن مدير الشركة التنفيذي وحيد الكبيروف قال في وقت سابق، إن الشركة تخطط لشراء حصة تبلغ 5 بالمئة في الامتياز، وفقا لما نقلته وكالة «إنترفاكس».
ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج المشروع، الذي من المخطط إطلاقه في منتصف 2020، مستوى الـ1.5 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، وسيوفر الغاز من هذه الحقول أكثر من 20 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات.
كذلك من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من الامتياز نحو 120 ألف برميل يومياً، وتشارك في الامتياز شركة «إيني» الإيطالية «25 بالمئة» و«وينترشال» الألمانية «10بالمئة» و«أو أم في» النمساوية «5 بالمئة».

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