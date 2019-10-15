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توقعات بتحسن لليرة تدريجياً مع استمرار تدخل الصندوق … مبادرة قطاع الأعمال تخفض الدولار إلى 603 ليرات

| الوطن

الأربعاء, 16-10-2019

واصلت مبادرة قطاع الأعمال الخاص في سورية البيع للجمهور بانخفاض جديد يوم أمس في سعر الصرف وصل إلى 603 ليرات للدولار، بحسب صفحة الـ«فيسبوك» الرسمية لغرفة تجارة دمشق، بعد أن افتتح البيع عند بدء التنفيذ بسعر 625 ليرة، علماً بأن السعر أمس الأول كان 615 ليرة، أي بتخفيض يقل عن 2 بالمئة يومياً.
وحسب أسعار أمس، تحسنت الليرة بأكثر من 9 بالمئة خلال 3 أيام وفق أسعار التدخل عبر المبادرة، وبنحو 8 بالمئة حسب الأسعار الرائجة في السوق السوداء.
وأكدت مصادر أن السعر في السوق السوداء اقترب من 610 ليرات للدولار للشراء من المواطنين، أما المبيع فهو أعلى من ذلك وسط توقعات باستمرار الانخفاض وصولاً إلى 550 ليرة قريباً، وهذا التخفيض الذي يتم عبر المبادرة يزيد العرض في السوق السوداء من أجل تقليص الخسارة.
ويخشى مراقبون من تحول أموال الصندوق إلى صيارفة السوق السوداء نظراً لكونهم يشترون الدولار بسعر أعلى من سعره المحدد وفق المبادرة، خصوصاً أن التدخل محصور بعدد محدد من شركات الصرافة المرخصة، ما يقتضي تشديد الرقابة على السوق، وتوجيه الدولار نحو الغايات الإنتاجية والصناعية الحقيقية، لمنع فرص المضاربة لاحقاً.

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