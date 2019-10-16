«اتحاد الفلاحين» لـ«الوطن»: 830 ألف طن زيتون إنتاج هذا الموسم بزيادة 28 بالمئة منها 500 ألف طن للعصر

صرح رئيس مكتب الإحصاء في الاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج لـ«الوطن» بأن عدد أشجار الزيتون المزروعة في سورية وصل إلى 104 ملايين شجرة، في كل المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة حلب تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الأشجار المزروعة بنحو 24 مليون شجرة.

وبيّن أن تقديرات الإنتاج لهذا العام نحو 830 ألف طن زيتون، بزيادة نحو 27.7 بالمئة، عن الموسم الماضي، حيث كان إنتاج الزيتون حوالي 650 ألف طن، موضحاً أن موسم الزيتون لهذا العام مبشر، والإنتاج سوف يكون الأفضل خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية.

وأشار إلى أن دخول محافظة درعا العام الماضي ومناطق في ريف حمص وريف حماة إلى خط الإنتاج، بعد تحريرها، ساهم بزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بشجر الزيتون من قبل المزارعين والحكومة، إذ أصبح الاهتمام هذا الموسم أكبر، ووصول الفلاحين لأراضيهم أسهل، فضلاً عن زيادة تقديم الخدمات للمزارعين تتعلق بالاحتياجات اللازمة للحراثة والتقليم والسماد وهو ما انعكس إيجاباً على الإنتاج.

وبيّن أن قطاف الزيتون بدأ في الساحل السوري بداية من الشهر الجاري (تشرين الأول)، بينما يبدأ في المناطق الشمالية في الأول من الشهر القادم، بشكل فعلي.

ولفت إلى أنه بالإضافة للقطاع الخاص الذي يشتري زيت الزيتون من المزارعين، تقوم السورية للتجارة بشرائه من المزارعين من خلال المناقصات، مبيناً أن سعر زيت الزيتون يرتبط بالعرض والطلب، وأنه رغم ظروف الحرب لم يتوقف تصدير زيت الزيتون إلى الخارج.

ونوه بأنه خلال العام الماضي تم تصدير أكثر من 32 ألف طن من زيت الزيتون، مبيناً أن هذا الموسم سيكون أفضل إنتاجاً وتصديراً، وما دام الإنتاج أكبر، فستكون هناك زيادة عن حاجة المواطنين في سورية، وبالتالي فإن تصدير زيت الزيتون سيكون أكثر هذا العام.

وأوضح أن حاجة سورية من زيت الزيتون حوالي 125 ألف طن هذا الموسم، ما يقتضي تخصيص نحو 500 ألف طن للعصر، والباقي للمائدة، والتصدير، إذ يتم التصدير لأكثر من 30 دولة.