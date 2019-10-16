الحكومة تقترض 97 بالمئة من قروض المصرف الزراعي.. و3 بالمئة للفلاحين!!

تجاوزت قيم القروض التي منحها المصرف الزراعي 236.5 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الجاري (2019) وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وتجاوزت القروض الممنوحة خطة الإقراض هذا العام، إذ بلغت 127 بالمئة من إجمالي الخطة، توزعت على 7.8 مليارات ليرة قروضاً للفلاحين، و10 مليارات ليرة قروضاً لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار، ونحو 175 مليار ليرة قروضاً لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب، و43 مليار ليرة إقراضات لمؤسسة الأعلاف، أي أن إقراض الحكومة تجاوز 228 مليار ليرة بنسبة 96٫7 بالمئة، على حين شكلت قروض الفلاحين ما نسبته 3.3 بالمئة من إجمالي قروض المصرف.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير لدى المصرف أن إجمالي الودائع تجاوز 65.8 مليار ليرة حتى نهاية أيلول الماضي، منها 57 مليار ليرة ودائع تحت الطلب، و989 مليون ليرة ودائع لأجل، و7.7 مليارات ليرة ودائع توفير، ونحو 62 مليون ليرة على شكل حسابات مجمدة.

ولفت إلى استجرار المصرف لكميات كبيرة من الأسمدة تغطي الاحتياجات المحلية للمزارعين، وتتوافر هذه الأسمدة لدى مستودعات المصرف، ويمكن بيعها للمزارعين نقداً أو وفق تمويل المصرف من خلال قروض قصيرة الأجل.

وبين أن إجمالي مبيعات الأسمدة لدى المصرف خلال الشهر الماضي تجاوزت 62 ألف طن بقيمة 10 مليارات ليرة، منها 18 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات بقيمة 2.7 مليار ليرة، ونحو 35 ألف طن من أسمدة اليوريا بقيمة 6 مليارات ليرة، ونحو 402 طن من أسمدة نترات الأمنيوم، وقرابة 9 آلاف طن من أسمدة نترات الأمونيوم و 625 طناً من أسمدة سلفات البوتاس.

وأشار إلى أنه تم لحظ مبلغ 1.6 مليار ليرة للخطة الاستثمارية في عام 2019، موزعة على 174 مليون ليرة لمشروعات الاستبدال والتجديد والمشروعات الجديدة و1.4 مليار ليرة للمشروعات المباشر بها، مبيناً أنه تم العمل على مشروع لتطوير بيئة العمل الخاص بمركز المعطيات الرئيس لدى المصرف الزراعي التعاوني ومشروع لزيادة الحجوم التخزينية في وحدة التخزين لدى المصرف ومشرع خاص لتأمين نظام تبادل مراسلات إلكتروني، ومشروع تطوير مراكز ربط الفروع مع مركز المعطيات الرئيس لدى المصرف وتشكيل لجنة لإعداد دفتر شروط فنية للمشروع الخاصة بتطوير شبكة الاتصالات والعمل على تأمين الدعم الفني للبرمجيات المطورة للفروع.