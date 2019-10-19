فوزٌ بالتزكية

انتهى مؤتمر نادي جبلة الذي جرى الخميس بإعلان فوز الإدارة (القديمة الجديدة) بالتزكية، حيث شملت الإدارة الفائزة 4 أعضاء من الإدارة القديمة على رأسهم رئيس النادي سامر محفوض وكل من الأعضاء صباح شحادة وعصام درويش ومازن زريقة، فيما تضمنت الأسماء الجديدة من الثلاثي مروان عبدو وعماد حجوز ومحمود فتينة، وقد اتصف المؤتمر بالهدوء, وحضره رئيس الاتحاد الرياضي العام ورئيس اللجنة التنفيذية في المحافظة ومسؤولون آخرون، وما إن أعلنت أسماء الإدارة الجديدة حتى أعلنت البشرى بالتوقيع مع ملهم أبو تايه لاعب نادي النواعير سابقاً ليكون صفقةً رابحة في صفوف رجال كرة قدم النوارس، ويستضيف اليوم رجال النادي فريق الشرطة في مباراةٍ لا تقبل القسمة على اثنين، فالفريقان يرغبان بانطلاقةٍ محفزةٍ وإيجابيةٍ.