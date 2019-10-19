الدوري السوري بنسخته التاسعة والأربعين ينطلق اليوم … الأبطال عشرة والجيش زعيم تاريخي بكل المقاييس

يوم الثلاثاء الفائت تناولنا الجزء الأول من ملف الدوري السوري وتحدثنا عن الأبطال العشرة وميزات كل فريق في رحلات التتويج، وأبرز لاعبيها العمالقة على مدار النسخ السابقة، وكما وعدناكم نبحر في أهم الأرقام القياسية على مدار نسخ الدوري جميعها.

ما الأندية المتوجة، وما المتميزين الذين لم يخسروا في رحلات التتويج، وما الأندية التي بلغت ذرى المجد في ظهورها الأول، ومن الهداف التاريخي، ومن اللاعب الأكثر تتويجاً بلقب الهداف، ومن اللاعب الذي سجل بأكبر عدد من المواسم، ومن أكثر من سجل بقميص أندية مختلفة، ومن صاحب الهدف الأسرع، ومن المدربون الأبطال، ومن الذين أحرزوا اللقب لاعبين ومدربين، ومن المدرب الوحيد الذي أحرز اللقب مع ناديين، ومن الحارس الأكثر تتويجاً ومن الأكبر سناً بين حماة الشباك، ومن الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه بشكل متتال، ومن المتوج مع ثلاثة أندية.

من صاحب الفوز الأعلى ببطولة الدوري، ومن طرفا التعادل الأعلى، وما الأندية التي لم تحقق الفوز في إحدى نسخ الدوري، وما النادي الاستثناء الذي فاز في كل مبارياته، وأي ناد عاش نعيم الثنائية المحلية قبل غيره، وما صاحب الإنجاز الأعلى في جمع الثنائية، ومن اللاعب الأكبر سناً، ومن المتوج الأكبر، ومن العظماء الستة الذين فازوا بلقب الدوري ست مرات، وما النادي صاحب السلسلة الأطول من دون خسارة، وما النادي صاحب السلسلة الأطول من حيث عدد الانتصارات، ومن هدافو النسخ السابقة، وما الأندية التي سبق لها المشاركة بين الكبار.

كل ذلك تتابعونه في سياق الملف التالي:

أبطال

– البطل الأول الاتحاد 1967.

– أول فريق حافظ على لقبه هو الاتحاد 1968.

– أول فريق حقق اللقب ثلاث مرات متتالية هو جبلة بداية من 1987.

– أول فريق حقق اللقب أربع مرات متتالية هو الكرامة بداية من 2006.

– الفريق الوحيد الذي حقق اللقب خمس مرات متتالية هو الجيش بداية من 2015.

-الفريق الوحيد الذي حاز اللقب في مشاركاته الخمس الأولى هو الجيش 1973 و1976 و1979 و1985 و1986.

– الفريق الأكثر محاولات حتى حقق اللقب هو الوحدة وبلغ مرامه في المحاولة الثلاثين موسم 2003/2004.

– عشرة فرق فازت ببطولة الدوري هي: الاتحاد وبردى والجيش والكرامة والشرطة وتشرين وجبلة والفتوة والحرية والوحدة.

– فريقان أحرزا اللقب في مشاركتهما الأولى هما: الاتحاد 1967 والجيش 1973.

– فريق وحيد حقق اللقب من المحاولة الثانية وهو بردى 1970.

– أكثر فريق احتل مركز الوصافة هو الكرامة بـ12 مرة.

– أكثر فريق هبط إلى الدرجة الأدنى هو الجهاد سبع مرات.

– الفارق الأعلى بين المتصدر والوصيف 14 نقطة بين الجيش والكرامة موسم 1997/1998.

– ست مرات أنهى البطل مشواره من دون خسارة وفق التالي: الجيش 1973 و1999 و2013 والاتحاد 1977 والشرطة 1980 والكرامة 2007.

– فريقان أنهيا الموسم من دون خسارة ولم يحرزا اللقب وهما: الشرطة 1979 والوحدة 2016 وفي المرتين أحرز الجيش اللقب.

– العدد الأكثر من المباريات خاضها فريق من خلال رحلة التتويج هو 38 والبطل الكرامة 1996 بواقع 26 في المرحلة الأولى و12 في دوري الأقوياء.

هدافون

– أول هداف للدوري السوري هو لاعب اليرموك إنترانيك ماليان بـ9 أهداف وربما أكثر لأن مسجلي أهداف اليرموك ليسوا متوفرين بالكامل لذاك الموسم.

– الرقم القياسي التهديفي لموسم واحد مسجل باسم لاعب الجيش محمد الواكد بـ29 هدفاً موسم 2018/2019.

– الأكثر تتويجاً بلقب الهداف على مدار الدوري هو رجا رافع بـ5 مرات أعوام 2004 و2005 و2008 و2015 مع المجد و2016 مع الوحدة.

– الهداف التاريخي للدوري هو رجا رافع أيضاً 166 هدفاً وفق التالي:

2001/2002: 12 هدفاً، 2002/2003: 13 هدفاً، 2003/2004: 21 هدفاً، 004/2005: 14 هدفاً، 2006/2007: 9 أهداف، 2007/2008: 21 هدفاً، 2008/2009: 3 أهداف، 2009/2010: 6 أهداف، 2010/2011: 4 أهداف، 2011/2012: 7 أهداف، 014/2015: 12 هدفاً، 2015/2016: 22 هدفاً، 2016/2017: 11 هدفاً، 2017/2018: 4 أهداف، 2018/2019: 7 أهداف.

ويأتي ثانياً عارف الآغا بـ161 هدفاً وثالثاً زياد شعبو بـ121 هدفاً.

– الأكثر تسجيلاً من حيث عدد المواسم زياد شعبو 16 موسماً، مع أندية حطين والجيش و الطليعة و الوحدة و الكرامة و مصفاة بانياس ، ثم رجا رافع وأنس صاري ورياض نعوم وماهر السيد في 15 موسماً.

– الأكثر تسجيلاً مع الأندية نبيل الشحمة مع سبعة أندية هي: الوحدة والمجد والجيش والشرطة وجبلة والطليعة والشعلة، وكذلك أحمد كلزي مع الحرية وتشرين والجيش والمحافظة وحطين والحرفيين والاتحاد، والفرصة مواتية أمامه إذا سجل مع الفتوة موسم 2019/2020.

– الأكثر تسجيلاً بمباراة واحدة هيثم كجو بـ10 أهداف خلال مباراة الجهاد والميادين التي انتهت 12/صفر موسم 1998/1999.

– أسرع هدف في الدوري السوري سجله لاعب المجد سامر عوض بمرمى القرداحة بعد 9 ثوانٍ يوم 31 آذار ضمن المرحلة التاسعة عشرة لموسم 2005/2006 وفاز المجد 4/2.

– المسجل الأكبر في تاريخ الدوري السوري هو رائد كردي بعمر 41 عاماً مع فريق المحافظة موسم 2017/2018، والمسجل الأصغر لاعب الكرامة فراس الخطيب عندما سجل بمرمى الوثبة موسم 1999/2000 وكان عمره 16 عاماً و263 يوماً.

مدربون

– أول مدرب بطل عبد القادر طيفور مع الاتحاد 1967.

– أول بطل كلاعب ومدرب أحمد عليان 1970 مع بردى.

– أول مدرب أجنبي بطل الفرنسي مسيو بوري مع بردى 1969.

– المدرب الأكثر مساهمة باللقب أحمد الشعار بست مرات كان في مرتين منها مدرباً من بداية الموسم وحتى نهايته.

– الأكثر تحقيقاً للقب بشكل متتالٍ محمد قويض 4 مرات مع الكرامة بداية من 2006.

– المدرب الوحيد البطل مع ناديين هو زكي ناطور مع الاتحاد 1968 و1977 ومع الشرطة 1980.

– أصغر مدرب بطل أشرف على ناديه من بداية الموسم وحتى نهايته هو أحمد عليان مع بردى بعمر 32 سنة 1970، أما بشكل طارئ فهو أمين آلاتي عام 1995 مع الاتحاد بـ31 عاماً.

– أحد عشر فازوا باللقب لاعباً ومدرباً وهم:

أحمد عليان مع بردى لاعباً 1969 و1970 ومدرباً 1970.

جميل جرو مع الكرامة لاعباً 1975 و1983 و1984 ومدرباً 1983 و1984.

أنور عبد القادر لاعباً مع الشرطة 1980 ومع الفتوة لاعباً 1990 ومدرباً 1990 و1991.

فاتح زكي مع الاتحاد لاعباً 1967 و1968 و1977 ومدرباً 1995، وفاز باللقب مع الجيش لاعباً 1973.

عبد النافع حموية مع الكرامة لاعباً 1975 و1983 و1984 ومدرباً 1996 و2006.

نزار محروس مع الجيش لاعباً 1986 ومدرباً 2002.

ياسر السباعي مع الاتحاد لاعباً 1993 و1995 ومدرباً 2005.

أمين آلاتي مع الاتحاد لاعباً 1993 ومدرباً 1995.

رأفت محمد مع الوحدة لاعباً 2004 ومدرباً 2014.

محمد خلف مع الجيش لاعباً 1998 و1999 و2001 و2002 و2003 ومدرباً 2017 و2018.

طارق جبان مع الجيش لاعباً 1998 و1999 و2001 و2002 و2003 و2010 ومدرباً 2019.

حراس

– الحارس الأكثر تتويجاً باللقب هو مالك شكوحي بست مرات بواقع أربع مع جبلة 1987 و1988 و1989 و2000 ومرتين مع الجيش 1985 و1986.

– الحارس الأكثر تتويجاً مع نادٍ واحد هو محمد بيروتي بخمس مرات مع الجيش 1998 و1999 و2001 و2002 و2003، ويتساوى معه أحمد مدنية مع الجيش أيضاً في المواسم الخمسة الأخيرة.

– الحارس الأكبر سناً مشاركة في الدوري هو محمد بيروتي مع حرفيي حلب موسم 2018/2019 بعمر 43 عاماً.

– الحارس الأكثر محافظة على نظافة شباكه بشكل متتالٍ مطلع الدوري هو عبد الناصر عباسي مع الشرطة مدة 9 مباريات كاملة موسم 1979/1980 يليه بسام جرايحي مع الشرطة في الموسم الذي سبقه بثماني مباريات كاملة.

– الحراس الأقوى خلال موسم ما هم: عبد الناصر عباسي وبسام جرايحي ووليد إسلام مع الشرطة موسم 1979/1980 حيث تلقى الجرايحي هدفاً وشريكه وليد إسلام هدفاً وهما كل ما ولج مرمى الشرطة خلال الموسم المذكور في 19 مباراة ووقتها طرق مرمى الشرطة في المباراة السادسة عشرة أمام الوثبة.

– الحارس الأكثر محافظة على نظافة الشباك من حيث عدد المباريات خلال موسم واحد هو عيد بيرقدار بـ 22 مباراة موسم 1978/1979.

– محمود كركر هو الحارس الوحيد المتوّج مع ثلاثة أندية هي: الاتحاد 2005 والشرطة 2011 و2012 والوحدة 2014.

وبقية الحراس المتوجين مع ناديين هم: مالك شكوحي مع الجيش وجبلة، وبسام جرايحي مع الشرطة والكرامة، وياسر جركس مع الجيش والاتحاد، وعدنان الحافظ مع الكرامة والوحدة.

– عدنان الحافظ هو الحارس الاحتياطي الوحيد المتوّج خمس مرات، إذ كان احتياطياً لمصعب بلحوس حارس الكرامة 2006 و2007 و2008 و2009 والحارس الاحتياطي لمحمود كركر حارس الوحدة 2014.

– الحارس الوحيد البطل لاعباً ومدرباً هو أمين آلاتي وبالطبع ليس المقصود مدربي حراس المرمى.

نتائج

– الفوز الأعلى بتاريخ الدوري السوري حققه الاتحاد على النصر 14/صفر موسم 1976/1977.

– ثاني أعلى نتيجة فوز الوثبة على المحافظة 13/صفر موسم 1999/2000.

– ثالث أعلى نتيجة فوز الجهاد على الميادين 12/صفر موسم 1998/1999.

– رابع أعلى نتيجة فوز الكرامة على الفتوة 10/صفر موسم 1976/1977، وكذلك فوز اليرموك على الطليعة 10/صفر موسم 1978/1979.

– خامس أعلى نتيجة فوز الجيش على حطين 9/صفر موسم 1978/1979.

– سادس أعلى نتيجة فوز الوحدة على الجهاد 9/1 موسم 1990/1991، وكذلك فوز الوثبة على الفتوة بالنتيجة ذاتها موسم 1996/1997.

– سابع أعلى نتيجة فوز الجيش على الفتوة 8/صفر موسم 1975/1976، وكذلك فوز الحرية على العربي بالنتيجة عينها موسم 1986/1987.

– التعادل الأعلى في الدوري حصل بين جبلة وحطين بخمسة أهداف لكل منهما خلال البلي أوف موسم 1994/1995.

– ستة أندية لم تحقق الفوز في إحدى نسخ الدوري وهي: العربي 1987 والمحافظة 2000 والجهاد 2006 والكرامة والنواعير 2013 ومصفاة بانياس 2016.

– الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في كل مبارياته خلال موسم ما هو الجيش موسم 1972/1973، واللافت حينها أن مباراتيه مع منافسه التقليدي الشرطة اللتين شطبتا حقق الفوز فيهما أيضاً بشباك نظيفة.

والنتائج كلها بظروف طبيعية ما عدا فوز الوحدة على الجهاد 1991، والجهاد على الميادين 1999 فكان هناك تراخٍ من الخاسرين وهذا التراخي حدد لقب الهداف.

متفرقات

– أكبر لاعب شارك في الدوري هو جمال معو بقميص النضال موسم 2015/2016 وهو في ربيعه السادس والأربعين.

– أكبر لاعب سناً متوج هو مالك شكوحي مع جبلة عام 2000 على بعد 23 يوماً من إكمال ربيعه الأربعين، ثم محمود كركر مع الوحدة عام 2014 وكان على بعد شهرين والنصف الشهر من إتمام عامه الأربعين، وأكبر متوّج من غير الحراس هو محمد عفش بعمر 39 عاماً مع الاتحاد عام 2005.

– جمعة الراشد ونجلاه معن ويحيى هما المثال الوحيد لعائلة فاز فيها الأب والابن باللقب، فالوالد توّج مع الاتحاد 1968 و1977 ومع الجيش 1973 والأبناء معن ويحيى مع الجيش، الأول 2001 ويحيى 2001 و2002 و2003، وكلاهما توّج مع الاتحاد 2005.

– الأشقاء الثلاثة ماهر وعدنان وأنس هم الأشقاء الثلاثة الوحيدون الذين فازوا باللقب دفعة واحدة مع الاتحاد 1993 و1995.

– لاعبان فقط حققا لقب الهداف مع فريقين مختلفين هما: عارف الآغا مع حطين والطليعة ورجا رافع مع المجد والوحدة.

– أكبر لاعب سناً متوّج هو مالك شكوحي بـ40 عاماً مع جبلة عام 2000، وأكبر لاعب من غير الحراس هو محمد عفش مع الاتحاد بعمر 39 عاماً عام 2005.

– ستة عظماء فازوا باللقب ست مرات وهم حسب ترتيب الوصول إلى اللقب السادس: راغد خليل ومالك شكوحي وطارق جبان وفراس إسماعيل وعز الدين عوض ومحمد شريفة، وينفرد طارق جبان بكونه الكابتن في الألقاب الستة.

– سبعة لاعبين فازوا باللقب خمس مرات متتالية وهم: مالك شكوحي وراغد خليل بداية من 1985 وعز الدين عوض وأحمد مدنية ومحمد شريفة وحسام بوادقجي وحسين شعيب بداية من 2015.

– مروان شريفة هو أول لاعب حقق اللقب مع ثلاثة أندية هي: الجيش 1976 والاتحاد 1977 والشرطة 1980، وجاء بعده أنس صاري مع الجيش والاتحاد والشرطة ومحمود كركر مع الاتحاد والشرطة والوحدة.

– سلسلة الانتصارات الأطول بطلها الجيش بـ26 مباراة بواقع 8 مباريات خلال دوري 1971/1972 الذي لم يكتمل و18 في دوري 1972/1973 متضمنة المباراتين مع الشرطة.

– السلسلة الأطول من دون خسارة للشرطة بـ66 مباراة بدأت من أواخر دوري 1976 وانتهت مع ذهاب دوري 1983/1984.

– السلسلة الأطول دون فوز تجرعها الجهاد بـ32 مباراة بدأها بمهاراتين نهاية موسم 2003/2004 عندما هبط ثم كامل مبارياته الـ26 موسم 2005/2006 عندما هبط وأول 4 مباريات خلال دوري 2013/2014.

– أطول دوري 1980 حيث انطلق يوم 28 أيلول 1979 وانتهى يوم 3 أيار 1981 أي إنه استغرق 19 شهراً وخمسة أيام.

– أقصر دوري النسخة الأولى التي انطلقت يوم 7/10/1966 وانتهت يوم 20/1/1967 واستغرقت 112 يوماً.

هدافو الدوري السوري

1967: لاعب اليرموك إنترانيك ماليان 9 أهداف، 1968: لاعب الاتحاد محمد هواش 10 أهداف، 1969: لاعب بردى يوسف تميم 10 أهداف، 1970: لاعب بردى يوسف تميم 12 هدفاً، 1973: لاعب الجيش سمير سعيد 17 هدفاً، 1975: لاعب الكرامة فواز شاهرلي 11 هدفاً، 1976: لاعب الجيش مروان قسطلي 21 هدفاً، 1977: لاعب الاتحاد محمود سلطان 25 هدفاً، 1979: لاعب الجيش كيفورك مردكيان 25 هدفاً، 1980: لاعب الشرطة أحمد وتد 9 أهداف، 1982: لاعب الوثبة فؤاد غرير 10 أهداف، 1983: لاعب الكرامة نبيل السباعي 10 أهداف، 1984: لاعب تشرين عبد القادر كردغلي 9 أهداف، 1985: لاعب تشرين موفق كنعان 14 هدفاً، 1986: لاعب تشرين موفق كنعان 16 هدفاً، 1987: لاعب الجهاد رياض نعوم 16 هدفاً، 1988: لاعب الاتحاد محمود السيد 11 هدفاً، 1989: لاعب تشرين نضال قضيماتي 15 هدفاً، 1990: لاعب الوثبة عبد الحليم بيريني 13 هدفاً، 1991: لاعب الوحدة عثمان بوارشي 11 هدفاً، 1992: لاعب الاتحاد محمد عفش 19 هدفاً، 1993: لاعب الوحدة عساف خليفة ولاعب الاتحاد مهند البوشي 11 هدفاً، 1994: لاعب الحرية علي الشيخ ديب 13 هدفاً، 1995: لاعب الاتحاد مهند البوشي 21 هدفاً، 1996: لاعب تشرين حازم حربا 18 هدفاً، 1997: لاعب حطين عارف الآغا 25 هدفاً، 1998: لاعب حطين عارف الآغا 27 هدفاً، 1999: لاعب الجهاد هيثم كجو 18 هدفاً، 2000: لاعب حطين عارف الآغا 21 هدفاً، 2001: لاعب الجهاد هيثم كجو 22 هدفاً، 2002: لاعب الاتحاد رضوان الأبرش 14 هدفاً، 2003: لاعب الجيش زياد شعبو 22 هدفاً، 2004: لاعب المجد رجا رافع 21 هدفاً، 2005: لاعب المجد رجا رافع 14 هدفاً، 2006: لاعب حطين جمعة عباس 19 هدفاً، 2007: لاعب الطليعة عارف الآغا 15 هدفاً، 2008: لاعب المجد رجا رافع 21 هدفاً، 2009: لاعب المجد محمد زينو 17 هدفاً، 2010: لاعب الطليعة فراس قاشوش 15 هدفاً، 2011: لاعب الوحدة علي صلاح ولاعب الكرامة ماكيتي ديوب 10 أهداف، 2012: لاعب المصفاة أحمد الدوني 10 أهداف، 2013: لاعب المحافظة عمر خليل 9 أهداف، 2014: لاعب الوحدة ماجد الحاج 12 هدفاً، 2015: لاعب المجد رجا رافع 12 هدفاً، 2016: لاعب الوحدة رجا رافع 22 هدفاً، 2017: لاعب الوحدة أسامة أومري 17 هدفاً، 2018: لاعب الوحدة باسل مصطفى 15 هدفاً، 2019: لاعب الجيش محمد الواكد 29 هدفاً.

الحضور

– 34 نادياً نال شرف المشاركة ببطولة الدوري السوري.

– الاتحاد بمسمييه القديم والحديث هو الفريق الوحيد الذي حضر في كل نسخ الدوري البالغة 48 نسخة.

– الكرامة لم يهبط منذ صعوده في النسخة الثالثة للدوري باسم الوحدة 1968/1969 فشارك في 46 نسخة.

– الوحدة حضر باسم قاسيون ثم الوحدة في 45 نسخة.

– الوثبة حضر باسم الفداء ثم الوثبة في 42 نسخة، وكذلك تشرين بمسمييه الجلاء وتشرين.

– المجد حضر باسم دمشق الأهلي ثم المجد في 41 نسخة.

– الفتوة حضر باسم غازي ثم الفتوة 39 مرة، وكذلك الحرية بمسمييه العربي والحرية.

– الشرطة حضر في 35 نسخة.

– حطين شارك في 34 نسخة.

– جبلة حضر في 33 نسخة.

– الجيش حضر في 29 نسخة.

– الجهاد حضر في 27 نسخة.

– الجزيرة حضر بمسمييه الحسكة والجزيرة في 21 نسخة.

– الطليعة حضر في 19 نسخة وغاب عن 29 نسخة.

– النواعير حضر في 13 نسخة.

– أمية حضر في 11 نسخة، وكذلك اليرموك.

– اليقظة والمحافظة حضرا في 7 نسخ.

– القرداحة ومصفاة بانياس حضرا في 5 نسخ.

– أندية بردى والنضال وشرطة حلب حضرت في 4 نسخ.

– أندية العمال والنصر والشعلة حضرت في ثلاث نسخ.

– أندية الميادين وعفرين وحرفيي حلب حضرت في نسختين.

– أندية الساحل والثورة والعربي حضرت في نسخة واحدة.

ثنائيات

– الشرطة أول فريق حقق ثنائية الدوري والكأس وكان ذلك عام 1980 مع المدرب زكي الناطور.

– الكرامة هو الأكثر تحقيقاً للثنائية المحلية بخمس مرات أعوام 1983 و1996 و2007 و2008 و2009.

– الجيش ثاني أكثر الأندية تحقيقاً للثنائية المحلية بأربع مرات أعوام 1986 و1998 و2002 و2018.

– الفتوة أول من حقق الثنائية المحلية مرتين متتاليتين وحدث ذلك عامي 1990 و1991.

– الاتحاد رغم تاريخه الحافل حقق الثنائية المحلية مرة واحدة وكان ذلك عام 2005.

– الحرية حقق الثنائية المحلية قبل جاره الاتحاد وكان ذلك عام 1992 عندما هزم الاتحاد في نهائي الكأس.

– أندية عديدة خسرت نهائي الكأس فضاع حلم الثنائية في العام ذاته وفق التالي:

البداية كانت مع الاتحاد 1967 عندما خسر أمام الجيش 1/2 وصفر/5.

وأخفق الاتحاد ثانية عام 1968 عندما خسر أمام الشرطة 1/2 و1/2.

ولم يفلح جبلة عام 2000 عندما خسر أمام الجيش 1/4 .

الجيش زعيم المسابقتين أخفق ثلاث مرات، فعام 2001 خسر أمام حطين بهدف، وعام 2013 خسر أمام الوحدة بهدف أيضاً، وعام 2016 خسر أمام الوحدة بالنتيجة ذاتها.

– أربعة أندية فازت بلقب الدوري ولم تحقق الثنائية المحلية مطلقاً وهي: بردى وتشرين وجبلة والوحدة.

– ستة أندية حققت لقب الكأس ولم تفز بالدوري وهي: المجد والسوري وهيئة رميلان وعمال المغازل وحطين والوثبة.