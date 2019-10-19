مكاتب تعلن عن عمرة تبدأ بـ485 دولاراً أمريكياً وتصل إلى 925 … وزير السياحة لـ«الوطن»: لم يسمح للمكاتب بممارسة نشاط العمرة وأي مكتب يضبط ستتم مخالفته وإغلاقه

شهدت مواقع التواصل خلال الفترة الأخيرة ازدحاماً بالإعلانات من مكاتب سياحية مرخصة عن بدء التسجيل للسوريين الراغبين في أداء مناسك العمرة ومن جميع المحافظات السورية، وبأنها أصبحت متاحة براً وبأسعار تبدأ بـ485 دولاراً أميركياً شاملة للنقل من دمشق وإليها والسكن في مكة والمدينة والتأشيرة، على أن يكون السفر براً مع إمكانية أي يتم السفر جواً بإضافة قيمة التذكرة.

وأشارت الإعلانات إلى تطبيق نظام العمرة الجديد وهو نظام المنصات الإلكترونية والتي تتيح اختيار الفنادق حسب رغبة المعتمر ومدة الإقامة في مكة والمدنية ووسائل النقل ومستوى الخدمة.

ووفقاً لما حصلت «الوطن» عليه من إعلانات لبرنامج العمرة 4 نجوم /مسافة مشي/، لمدة 15 يوماً و14 ليلة بالنسبة للغرفة الرباعية حددت السعر بـ 665 دولاراً أميركياً، وبالنسبة للإقامة في الغرفة الثلاثية 750 دولاراً أما الغرفة الثنائية فالسعر 925 دولاراً.

أما بالنسبة لبرنامج العمرة 4 نجوم /مع نقل/، وللمدة نفسها بالنسبة للغرفة الرباعية السعر 565 دولاراً أمريكياً، وبالنسبة للإقامة في الغرفة الثلاثية 650 دولاراً أما الغرفة الثنائية فالسعر 825 دولاراً.

هذا وتحدد الإعلانات عينة عن الفنادق مكان الإقامة في كل من مكة والمدينة مذيلة بكلمة «أو ما شابه»، مع التنويه بأن الأسعار تتضمن الإقامة بالفندق والفيزا والتنقلات في المملكة فقط، ويضاف إلى البرنامج قيمة تذكرة الطيران.

هذا وحصلت «الوطن» على تأشيرة إلكترونية المفروض أنها تعود لمعتمرين سوريين تتضمن رقم التأشيرة وتاريخها وتاريخ صلاحيتها ومدة الإقامة ورقم جواز السفر، كما تضمنت التأشيرة مصدرها وهو ممثلية المملكة السعودية في إسطنبول.

وزير السياحة رامي مارتيني أكد لـ«الوطن» عدم وجود أي مستجد في موضوع السماح للمكاتب السياحية بالبدء بممارسة نشاط العمرة، مشدداً على أن أي مكتب يعمل في هذا المجال سوف تتم مخالفته وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاقه، وقال: ممنوع ممارسة هذا النشاط في سورية في الوقت الحالي، وفي حال استجد أي شيء سيتم منح الموافقة على العمل لجميع المكاتب من دون استثناء، ولن يتم السماح لمكاتب بالعمل من دون غيرها.

وأوضح مارتيني أنه لم يرد الوزارة أي إعلانات أو مهمات من المكاتب، مضيفاً: وأي إعلان يتم ضبطه على الواتس أب أو الفيس بوك سيتم اعتباره إعلاناً مضللاً وينظم بحق صاحبه ضبط وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق المكتب.

وبين مارتيني أن موضوع العمرة عندما يعالج يعود بالشق السياحي لوزارة السياحة وبالشق التنظيمي والديني والإرشادي لوزارة الأوقاف حصراً، وتابع: ممنوع العمل بشكل عشوائي في هذا المجال وأي وفد في حال استجد شيء على الموضوع سيكون بإشراف وزارة الأوقاف حصراً لمنع بث الأفكار الغريبة التي لا تتلاءم مع ديننا الحنيف ومع مذهب بلاد الشام الوسطي، منوهاً بأنه ولخطورة الموضوع هذا القرار اتخذ على مستوى وزارتي السياحة والأوقاف.

في السياق بينت مدير الخدمات والمؤسسات السياحية في وزارة السياحة رمزية أوطه باشي أن عمل المكاتب السياحية في البلاد ينظمه القانون رقم 2 لعام 2009، والذي يتضمن في مجال العمرة ضرورة تنظيم عقد اتفاقات مع الشركات المختصة بالحج والعمرة في السعودية والالتزام بتنفيذ العقود الموقعة، على أن يتم تصديق العقود من وزارة السياحة، كما يتم تنظيم عقد بين المكتب والمعتمر يتضمن خدمات الإقامة والإطعام والزيارات للأماكن المقدسة. ‏

وبيّنت أوطه باشي لـ«الوطن» أنه وخلال الحرب التي مرت بالبلاد وقيام السعودية بمنع السوريين من أداء فريضة الحج والعمرة لم يتم تنظيم أي عقد مع الشركات المختصة بالحج والعمرة في السعودية، مؤكدة أنه وحتى تاريخه لم يتم تصديق أي عقد عمرة من أي مكتب لدى الوزارة، مؤكدة أن ممارسة العمل من دون الحصول على موافقة وزارة السياحة يعتبر مخالفة، مضيفة: قامت الوزارة بمتابعة الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دمشق وحلب وباقي المحافظات.

وأكدت تنظيم ضبوط بحق مكاتب مرخصة وغير مرخصة، موضحة أنه وفي حال كان المكتب مرخصاً للعمل السياحي يتم تنظيم ضبط إعلان من دون الحصول على موفقة الوزارة ويتم فرض غرامة مالية على المخالف، وفي حال التكرار تتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المكتب، أما في حال كان المكتب غير مرخص فيتم إغلاقه مباشرة وكتابة تعهد عند الكاتب بالعدل بعدم ممارسة العمل قبل الحصول على ترخيص.

وكشفت أوطه باشي عن تنظيم 12 مخالفة بحق مكاتب مرخصة في دمشق للإعلان من دون الحصول على موافقة وزارة السياحة، على حين تم تنظيم 4 ضبوط بحق مكاتب غير مرخصة، كما تم تنظيم 8 ضبوط بحق مكاتب مرخصة للإعلان من دون موافقة الوزارة في حلب.

«الوطن» تواصلت مع مصادر في وزارة الأوقاف فضلت عدم الحديث عن هذا الموضوع حالياً والتريث لحين صدور أي مستجدات في الموضوع، وبالعودة إلى مجلس الوزراء تلقينا وعداً من المكتب الصحفي بتزويدنا بوجهة نظر الأوقاف ولكن للأسف لم نحصل على أي نتيجة حول الموضوع.