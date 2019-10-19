برجك اليوم – الأحد 20 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تتضايق من أمور عائلية أو عاطفية فأنت من الأشخاص العصبيين، فلا تخسر أحداً ممن حولك بسبب تصرفات عفوية وتحلى بالصبر وتفادى القسوة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اليوم لتغيير جديد في حياتك العملية أو العاطفية ولكن ابذل الجهود للسير نحو هدفك بثبات وحزم ولا تأخذ التهاني مني فقط بل من المحيط حولك والفرص كبيرة للنجاح.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تحلم بتسديد ديونك أو مستحقاتك وربما تناقش عائدات لك أو بعض الاستثمارات أو تحلم بالزيادة في الراتب فدع الأحلام وخفف إنفاقك فالأمور جيده ولكن الادخار ضروري.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اليوم أنت سعيد والسر إحساسك أنك تحت الأضواء وربما تفكر بمشاريع إيجابية، فأنت تحمل تفاؤلاً وفرحاً من الصباح وقد تفكر بإنجاز أعمال جديدة والظروف حولك مساعدة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قلل من كلامك العفوي أو العصبي وعالج أمورك ومشاكلك بحكمة قبل اتخاذ أي قرار يخصك، فاحذر إعطاء ثقتك في الناس بسرعة ولا تتورط بمشاريع لا تعرف عنها شيئاً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تواجه تصلب القرارات التي أخذتها من الشهر السابق بالمزيد من الدقة واللطف، والحوار لأنك مليء بالوعود فأنت تطرح أفكارك وتضع النقاط على الحروف.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول نوبات الكآبة والحزن قد تنتابك ودون أسباب مقنعة وقد تبدو الأشياء التي تثير غضبك صغيرة، ولكن ردة فعلك تكون كبيرة وقد تكون التهديدات العصبية في مداها الأقصى.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني يوحي هذا اليوم بالعواطف الثابتة والعلاقات الرصينة مع نقاشات عائلية مؤيدة، فسيزول القلق بقدرة قادر، فأنت تحاول إصلاح الأمور بعيداً عن التشويش الذي انتابك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الظروف حولك مساعدة والمحيط يدعمك ويعزز من ثقتك بنفسك وبقراراتك، فأنت تحتاج إلى المساعدات وهذا لن تحصل عليه إلا من الأصدقاء أو الأشخاص الذين تثق بهم.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تعيش بعض التوتر يدفعك إلى إهمال بعض المواعيد أو نسيان بعض الالتزامات، فكن متحسباً لأي طارئ ونظم أمورك من دون بعثرة لجهودك وتحقق من مواعيدك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط كل ما عليك فعله أن تحدد مسؤولياتك وترى الضروري لما هو مطلوب منك إنجازه، فأنت تعمل كثيراً لذلك أنصحك أن تُجدْول مشاغلك لكي لا تصل إلى لحظة تصبح فيها خائر القوى.