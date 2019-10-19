أبو السعود لـ«الوطن»: العالم رفض العدوان على سورية باستثناء «إسرائيل» وقطر و«حماس»

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو السعود، الشعب والجيش والقيادة السورية، وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد يتصدون بقوه لهذا العدوان إلى جانب الموقف الرافض من قبل أغلبية الدول العربية باستثناء قطر، وكذلك دول العالم ترفض هذا العدوان باستثناء حكومة الاحتلال الصهيونية.

وفي حوار مع «الوطن»، استهجن أبو السعود موقف حركة حماس الذي خرج عن الإجماع الفلسطيني بتأييد العدوان التركي، وقال: «هذا فيه استهجان واستنكار فلسطيني قبل أن يكون عربياً، فنحن شعب يقاتل منذ أكثر من مئة عام ضد الاحتلال كيف لحركة حماس التي تمثل جزءاً من الشعب الفلسطيني أن تؤيد عدواناً كهذا»؟

وعبر أبو السعود عن اعتقاده بأن العدوان التركي على شمال سورية، سوف يسرع بإنهاء وجود الإرهابيين على الأرض السورية وتطهيرها من الإرهاب، وإخراج كل من فرضوا وجودهم على الأراضي السورية بحجة مقاومة الإرهاب، من وجود عسكري أميركي أو رجعي عربي أو اعتداءات صهيونية وغيرها.

أبو السعود أشار إلى أنه من المستحيل إجراء انتخابات حرة يشارك فيها جميع الفلسطينيين، في ظل حالة الانقسام الراهنة، ورفض حركة حماس لإجراء تلك الانتخابات في قطاع غزة، من دون توافق وطني شامل على عقد انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.