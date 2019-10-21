طرطوس تحاول معالجة أزمة النقل… 500 مخالفة لسرافيس لا تصل لنهاية خطوطها

ضمن إطار المحاولات التي تقوم بها محافظة طرطوس لمعالجة أزمة النقل القائمة بين المناطق ومركز المحافظة ترأس المحافظ صفوان أبو سعدى اجتماعاً للمعنيين بقطاع النقل والمرور بحضور قائد الشرطة اللواء محمد بركات ورئيس فرع المرور وكافة مديري المناطق وعضو المكتب التنفيذي المختص ومدير النقل.

وخلال الاجتماع تم استعراض مشكلات النقل والخطوط المأزومة والحلول المناسبة التي من شأنها تخفيف الازدحام الذي تشهده جميع الكراجات في المحافظة ولاسيما في وقت الذروة وأيام الأحد والخميس من كل أسبوع.

وطلب المحافظ تفعيل عمل لجان السير في جميع المناطق مشدداً على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين مدير المنطقة وإدارة المرور لأن من شأن ذلك الوصول إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع كما وجه جميع مديري المناطق بممارسة صلاحياتهم كاملة وعدم السماح لأحد بمخالفة القوانين والتعليمات والإضرار بمصالح المواطنين سواء في تنقلاتهم أو لغير ذلك.

كما وجه بإحصاء عدد السيارات (السرافيس) التي تعمل على الخطوط وفق رخص سيرها وإجراء مطابقة على أرض الواقع وذلك بشكل دوري من خلال اجتماع أسبوعي لرؤساء المناطق ومن ثم منع أي حالة من حالات التسرب عن الخطوط أو عدم الوصول لنهاية الخط ومحاسبة المخالفين وحرمانهم من مخصصاتهم من مادة المازوت.

وشدد على ضرورة تنظيم السرافيس المناوبة بين المدينة وريف المحافظة وعلى ضرورة الوجود في الكراجات بأوقات الذروة لفرض هيبة الدولة وعدم استغلال ضعاف النفوس للمواطن بالتعرفة أو بتغيير الخطوط.

كما وجه المحافظ بموافاته بمحاضر لجان السير بشكل أسبوعي لكل المناطق وشدد على ضرورة التفتيش في الكراجات وعدم التغافل والتساهل بهذا الأمر.

من جانبه أوضح رئيس فرع المرور أنه في الفترة السابقة تم تسجيل حوالي 500 مخالفة لسرافيس لاتصل لنهاية خطها مؤكداً أن الهدف المرجو من المخالفات هو كبح جشع بعض السائقين.

بدوره اللواء محمد بركات وجه مديري المناطق بالالتزام وتطبيق كل ما تم طرحه خلال الاجتماع والعمل به ومراقبة الكراجات وإظهار هيبة الدولة لحماية المواطنين من أي استغلال لبعض ضعاف النفوس متوقعاً أن التنفيذ سيؤدي إلى نتائج مرضية للمواطنين.