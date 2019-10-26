2355 سيارة ترانزيت و29 ألف شاحنة و9 آلاف باص و82 ألف سيارة خاصة … 413 ألف سيارة عبرت نصيب منذ افتتاحه

كشفت وزارة النقل أن أعداد المركبات الداخلة والخارجة عبر معبر نصيب بدءاً من 15تشرين الأول عام 2018 ولغاية 30 أيلول من العام 2019 بلغ 413138 سيارة بمختلف أنواعها.

وفي التفاصيل ووفقاً للتقرير (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) بلغ عدد سيارات الترانزيت عبر الأراضي السورية 2355 سيارة، على حين بلغ عدد السيارات الداخلة إلى سورية 322368 سيارة، منها 82173 سيارة سياحية خاصة، و112091 سيارة عامة و14580 سيارة شحن و4633 باصاً، وبلغ عدد السيارات الخارجة 197306 سيارات منها 79578 سيارة سياحية خاصة، و98616 سيارة سياحية عامة، و14680 سيارة شحن، و4432 باصاً.

وتناول التقرير تغيير أعداد الشاحنات الداخلة والخارجة من معبر نصيب خلال العام 2019 حيث بلغ عدد الشاحنات الداخلة خلال شهر كانون الثاني 1144 شاحنة وانخفضت في شباط إلى 752 شاحنة وعادت لترتفع في آذار إلى 1169 شاحنة وفي نيسان إلى 1253، وبلغت في أيار 1208 شاحنة وانخفضت في حزيران إلى 910 شاحنات، وارتفعت في تموز إلى 1208 وانخفضت في آب إلى 957، وسجلت أكبر ارتفاع في أيلول بعدد 1898 شاحنة.

على حين بلغ عدد السيارات الشاحنة الخارجة عبر المعبر في كانون الثاني 951 شاحنة وانخفضت في شباط إلى 711 شاحنة وعادة ترتفع في آذار إلى 1148 شاحنة وفي نيسان إلى 1236، وبلغت في أيار 1274 شاحنة وفي حزيران ارتفعت إلى 1595 شاحنة، وسجلت أكبر ارتفاع في تموز إلى 1869 شاحنة وانخفضت في آب إلى 1426، وانخفض في أيلول إلى 543 شاحنة.

وأوضح التقرير تغيير أعداد الباصات الداخلة والخارجة من معبر نصيب خلال 2019 حيث بلغ عدد الباصات الداخلة في آذار 355 وخرج 388، وفي نيسان دخل 375 باصاً وخرج 378، وبلغ عدد الباصات الداخلة في أيار 499 باصاً والخارجة 59 باصاً، وفي حزيران دخل 488 باصاً وخرج 519 باصاً، أما في تموز فدخل 687 باصاً وخرج 808 باصات وفي آب دخل 586 باصاً وخرج 629 باصاً، ودخل في أيلول 642 باصاً وخرج 643 باصاً.

وتناول التقرير تغييرات أعداد المركبات السياحية الخاصة الداخلة والخارجة من معبر نصيب خلال العام 2019 حيث بلغ عدد السيارات الداخلة في شهر كانون الثاني 9652 سيارة وفي شباط 8004 سيارات وفي آذار 8352 سيارة، أما في نيسان فانخفض العدد إلى 1026 سارة وعاد ليرتفع في أيار إلى 5584 سيارات وفي حزيران إلى 6618 سيارة وفي تموز 6827 سيارة انخفض في آب إلى 5677 سيارة وفي أيلول إلى 4295 سيارة.

على حين بلغ عدد السيارات الخارجة في شهر كانون الثاني 9640 سيارة وفي شباط 8290 سيارات وفي آذار 8318 سيارة، أما في نيسان فانخفض العدد إلى 6047 سيارة وفي أيار 6015 سيارة وفي حزيران إلى 6614 سيارة وفي تموز 6231 سيارة وعاد لينخفض في آب إلى 1721 سيارة وارتفع في أيلول إلى 3805 سيارات.

وعن تغيير أعداد المركبات السياحية العامة الداخلة والخارجة من معبر نصيب خلال العام 2019 بيّن التقرير أن عدد السيارات الداخلة في شهر آذار 11691 سيارة وفي نيسان انخفض العدد إلى 9962 سيارة وفي أيار إلى 9255 سيارة وفي حزيران 6366 سيارة وفي تموز ارتفع عدد السيارات الداخلة إلى 10077 سيارة وانخفض في آب إلى 5734 سيارة وفي أيلول إلى 7242 سيارة.

وبلغ أن عدد السيارات الخارجة في شهر آذار 13645 سيارة وفي نيسان انخفض العدد إلى 9893 سيارة وفي أيار إلى 4358 سيارة وفي حزيران 4157 سيارة وفي تموز ارتفع عدد السيارات الخارجة إلى 9415 سيارة وانخفض في آب إلى 5865 سيارة وفي أيلول إلى 2977 سيارة.