عربي ودولي

لبنانيون يحرضون ترامب ويطالبونه بالتدخل!

| وكالات

الأحد, 27-10-2019

في الشكل والمضمون والظرف السياسي الداخلي والإقليمي والدولي جذب الحراك الشعبي في لبنان اهتماماً عابراً للحدود لاسيما في الأوساط الأميركية بدءاً من حكومة دونالد ترامب التي أعلنت تأييدها لمطالب المتظاهرين واستعدادها لمساعدة الحكومة اللبنانية من أجل تلبية هذه المطالب، وصولاً إلى ما غرّد به بعض أعضاء الكونغرس ومستشاري ترامب أبرزهم وليد فارس اللبناني الأصل، الناشط جداً على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام.
فارس الذي يستخدم حسابه في التحريض على حزب اللـه توجه في إحدى تغريداته إلى ترامب بالقول: «عزيزي الرئيس ترامب.. مليونا مواطن لبناني من الذين يتظاهرون في بيروت والعديد من المناطق ضد الفساد المتجذر في الحكومة والتهديد الإرهابي لحزب اللـه يرون فيك زعيماً للعالم الحر وصوتهم لتحقيق العدالة. هؤلاء يريدون أن يجعلوا لبنان حراً من جديد» على حد قوله.
فارس لم يكن الوحيد الذي استجدى دخول الإدارة الأميركية على خط الحدث اللبناني بل سبقه إلى ذلك كبار الكتّاب الأميركيين.
وفي هذا السياق ترى قناة «إن بي سي» أن صمت ترامب تجاه التظاهرات في لبنان حتى الآن قد لا يكون مؤشراً إلى الارتباك الذي طبع جزءاً كبيراً من سياسته في الشرق الأوسط كما يرى البعض، إنما «رغبة أميركية بألا ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها تحرض على الاحتجاجات بما يؤدي إلى تقويضها»!

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