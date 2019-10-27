الأولى

آلية لوضع المشروعات على «طبق من ذهب» للاستثمار … خميس: الخطوات باتجاه النمو الاقتصادي بطيئة

| هناء غانم

الأحد, 27-10-2019

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، معتبراً أن الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة ولم ترتق حتى الآن لرؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية وفق التشاركية مع القطاع الخاص علماً بأن الحكومة عدّلت قانون التشاركية.
وخلال ترؤسه للاجتماع الثاني لمجلس التشاركية شدد خميس على ضرورة استنهاض أموال القطاع الخاص والاعتماد على الذات عبر قانون التشاركية، معتبراً أن المدخل المهمّ للتنمية هو الاستثمار الحقيقي لأموال القطاع الخاص ضمن التشريعات والقوانين الخاصة بالدولة.
وأشار خميس إلى أهمية العمل ضمن آلية صحيحة لوضع المشروعات على «طبق من ذهب» للاستثمار مع تأمين المستلزمات كافة قانونياً وتشريعياً وبخطوات أسرع مؤكداً ضرورة سحب المشروعات غير المجدية المقترحة سابقاً.
وخلال الاجتماع تم تكليف وزارات النقل والكهرباء والإدارة المحلية والصناعة والسياحة، موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بالمشاريع التي تريد تنفيذها وفق قانون التشاركية.

مقالات ذات صلة

الأحد, 27-10-2019

السيدة أسماء الأسد تستقبل 24 مدير مدرسة نال طلابها العلامة التامة بالتعليم الأساسي وأوائل الثانوية

الأحد, 27-10-2019

التظاهرات دخلت أسبوعها الثاني والجيش اللبناني يحذر من الممارسات المسيئة … مسيرات مؤيدة للرئيس عون ورفع السرية المصرفية يفتتحها وزير الدفاع

الأحد, 27-10-2019

«عدم الانحياز» تعارض انتهاك وحدة وسلامة الأراضي السورية … المقداد: الاعتداءات علينا تقوض العملية السياسية

الأحد, 27-10-2019

الوفود المشاركة تصل تباعاً غداً إلى جنيف … أول اجتماعات لجنة «مناقشة الدستور» الأربعاء القادم

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock