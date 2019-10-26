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السيدة أسماء الأسد تستقبل 24 مدير مدرسة نال طلابها العلامة التامة بالتعليم الأساسي وأوائل الثانوية

| الوطن

الأحد, 27-10-2019

استقبلت السيدة أسماء الأسد 24 مربية ومربياً من مختلف المحافظات السورية، هم مديرو المدارس التي جاء منها الـ28 طالباً وطالبة الذين نالوا العلامة التامة في التعليم الأساسي والأوائل في كل فروع الثانوية.
وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيسبوك»: إنه «رغم تواضع الإمكانات، وبساطة الموارد، نجحوا بتفانيهم وإخلاصهم لعملهم، وبتكافل جهود جميع زملائهم المدرسين معهم، بأن يخرّجوا أوائل سورية من مدارسهم، لتستقبلهم السيدة أسماء الأسد بعد أن كانت قد استقبلت طلابهم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي قبل فترة».
وأفادت الصفحة الرئاسية بأن السيدة أسماء استقبلتهم «إنصافاً لجهودهم وجهود كل الكوادر التدريسية في مدارسهم، التي يجب أن تكون نموذجاً يقتدى في كل المدارس الأخرى، وتقديراً لعملهم المتقن الذي يجب أن يتمثله كل سوري شريف يسعى لبناء وطنه بصدق».

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