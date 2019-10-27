اليوم مفاضلة منح الجامعات الخاصة … بابا لـ«الوطن»: 746 مقعداً إجمالي المنح المقدمة 10 بالمئة منها لأبناء الشهداء … إعفاء من الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً منه

أصدرت وزارة التعليم العالي إعلان مفاضلة منح الجامعات الخاصة السورية للعام 2019-2020 متضمنة شروط التقدم للاستفادة من المنح المجانية من الجامعات الخاصة لمصلحة التعليم العالي للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها العلمي والأدبي والشرعية لعام 2019 لدراسة المرحلة الأولى في عدة اختصاصات.

وتتم المفاضلة على أساس مجموع درجات الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب بإحدى دورتي عام 2019 بعد اختيار لغة أجنبية واحدة (إنكليزي- فرنسي) وطي درجة مادة التربية الدينية، على أن يحسب المجموع من 2400 درجة للفرع العلمي، و2200 للفرع الأدبي، كما يفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي يتم اختيارها.

ويشترط أن يكون الطالب حاصلا على معدل لا يقل عن 53 بالمئة في الشهادة الثانوية بحميع فروعها بعد طي علامة التربية الدينية.

وبالنسبة للمتقدمين إلى جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية بفروعها الثلاثة يتم حساب المجموع باختيار لغة أجنبية واحدة من دون حذف درجة مادة التربية الدينية، ويحسب المجموع من 2600 درجة للفرع العلمي و2400 للفرع الأدبي ويفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات على ألا يقل معدل الطالب عن 50 بالمئة في مادة التربية الدينية.

ويحق للطالب المقبول أو المسجل في الجامعة الحكومية (عام أو موازي) في العام الدراسي 2019-2020 التقدم إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة مهما كان قبوله بالجامعة الحكومية (عام أو موازي)، علما أن كل طالب يقبل في المنحة يرقن قيده في الجامعة الحكومية إذا كان مسجلاً فيها ويفقد حقه في التسجيل في الجامعة الحكومية إذا كان قبل فيها ولم يسجل بعد.

ولا يحق للطالب المقبول في المنحة العودة إلى الجامعة الحكومية في أي حال من الأحوال وعلى الطالب أن يتقدم بتعهد بأنه اطلع على الشروط المتعلقة بنص الإعلان، ويحق للطالب الاستفادة من المنحة لمرة واحدة فقط ولا يجوز للناجحين سابقاً سواء في إعلان المنح للعام الماضي أم الأعوام التي سبقته التقدم إلى المفاضلة سواء استنكف الطالب عن الدراسة أم استمر بها، ولو حصل على شهادة ثانوية عامة جديدة في العام 2019.

كما لا يحق لطالب المنحة تغيير الاختصاص المقبول فيه بالجامعة التي قبل فيها على أساس المنحة أو الانتقال إلى جامعة أخرى خلال مدة دراسته بموجب هذه المنحة، وفي حال وجود شاغر بنتيجة المفاضلة المخصصة لأبناء الشهداء أو ذوي الاحتياجات الخاصة تضاف المقاعد الشاغرة إلى مقاعد المفاضلة العامة.

ولا يحق للطالب الذي لم يجتز امتحان مسابقة هندسة العمارة أو الفنون أو اختبار اللغة الإنكليزية التي أجريت في الجامعات الحكومية، التقدم للمفاضلة على رغبة هندسة العمارة أو رغبة الفنون أو رغبة اللغة الإنكليزية والترجمة في مفاضلة منح الجامعات الخاصة، وتعتبر هذه الرغبة ملغاة حكماً، ويعامل الخريج من الجامعة الخاصة والمقبول بموجب المنحة معاملة خريجي الجامعات الخاصة من حيث القبول في الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص.

ونصت المفاضلة أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية وفقاً للحد الأدنى المطلوب لكل شريحة محددة بموجب المفاضلة المعلنة حسب التخصصات، مع تقديم وثيقة تثبت حالة الاستشهاد بالنسبة للمتقدمين على مقاعد أبناء الشهداء حصراً صادرة عن مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من فروع مكاتب شؤون الشهداء في محافظات القطر، ووثيقة الفحص الطبي تثبت حالة الإعاقة الواردة من اللجان الطبية التي شكلت في الجامعات الحكومية بالنسبة للمتقدمين على مقاعد المعوقين.

وتتضمن المنحة في إحدى الجامعات الخاصة إعفاء من الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً منه ولا تتضمن أجور النقل باستثناء المنح المقدمة من جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية حيث لا تشمل السكن الجامعي أو بدلاً منه ولا أجور النقل.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة شكري بابا أن عدد المنح المقدمة من الجامعات وصل إلى 746 مقعداً تتوزع على مختلف التخصصات المحددة بموجب إعلان المفاضلة ليصار إلى التقدم بحسب المعدل.

وبين البابا أن نسب المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء تقدر بـ10 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد، إضافة إلى تخصص عدد من المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا ويبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من اليوم الإثنين ولغاية الأربعاء 6 الشهر القادم في كلية الهندسة المدنية، والتربية الثانية بالسويداء والتربية الرابعة بالقنيطرة والمعهد التقاني للحاسوب بدرعا بينما يخص جامعة دمشق، وفي مركز كلية العلوم بجامعة حلب، والمكتبة المركزية بجامعة تشرين، ومديرية شؤون الطلاب المركزية في جامعة البعث، وكلية الطب البيطري في جامعة حماة، وضمن رئاسة الجامعة في جامعة الفرات (دير الزور) إضافة إلى مركز كليتي السياحة والهندسة التقنية في جامعة طرطوس.