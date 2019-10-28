1200 عائلة عادت خلال الأشهر الماضية إلى حي البياضة … المواطنون يطلبون كهرباء وباصات نقل ومدرسة.. والمحافظ يعد حسب الإمكانات

في إطار برامج عمل محافظة حمص لتأمين الخدمات الأساسية للأحياء التي تشهد عودة للأهالي قام محافظ حمص طلال البرازي برفقة قائد شرطة المحافظة ورئيس مجلس مدينة حمص ومديري المؤسسات الخدمية يوم أمس الإثنين بجولة تفقدية للاطلاع على واقع الخدمات من كثب في حي البياضة، جال خلالها في شارع وادي إيران ( ابن براق الوادي) وعدد من شوارع وأزقة الحي والتقى الأهالي واستمع لمطالبهم التي تمحورت حول تأمين الكهرباء للكثير من أقسام شارع وادي إيران وبقية الشوارع إضافة إلى صيانة الصرف الصحي وتأمين مدرسة إضافية للحي مع تسيير باصات نقل داخلي لتخفيف الأعباء على المواطنين، واعداً بتلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد البرازي لـ«الوطن» أن حي البياضة يشهد عودة مستمرة كبقية أحياء حمص، تنفيذا للجهود الحكومية لإعادة كل المهجرين إلى مناطقهم وقراهم، لافتا إلى أن عدد العائلات التي عادت إلى حي البياضة خلال الأشهر الماضية بلغت أكثر من 1200 عائلة ترافقت مع تقديم الخدمات الرئيسية والإغاثية التي تسهم بتشجيع استقرار الأهالي بأحيائهم، مشيراً إلى أنه تم التركيز على استمرار عمل مختلف المديريات لتأمين الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء ومركز صحي بحسب الإمكانات المتاحة إضافة إلى المدارس وفتح الطرقات وتتبع واقع تنفيذها.

وبين المحافظ أنه سيتم العمل بالتنسيق بين مجلس مدينة حمص وقيادة الشرطة لتأمين مكان لقسم شرطة البياضة لتسهيل أمور الأهالي العائدين نتيجة تعرض المقر الرئيسي لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب بسبب الإرهاب.

بدوره أكد رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب لـ«الوطن» أن المجلس عمل خلال الأشهر الماضية على ترحيل كميات كبيرة من الأنقاض وفتح الشوارع لتسهيل حركة المواطنين، مبيناً أنه سيتم بشكل مستمر تقديم كل ما يلزم لتسريع عودة الأهالي من خلال لجنة الحي والتنسيق مع المديريات المعنية، لافتا إلى أن مجلس المدينة يقدم جميع التسهيلات الخاصة بعمليات الترميم لمنازل الأهالي.

من جهته أشار مدير صحة حمص حسان الجندي إلى أن واقع المركز الصحي بالبياضة متضرر بشكل كبير وسيتم العمل على تأمين عيادة متنقلة بالحي يومي الإثنين والخميس وتقديم معظم الخدمات الطبية اللازمة لحين الانتهاء من دراسات ترميم المركز الصحي.

بدوره أكد مدير الاتصالات بحمص كنعان جودا أن الشركة ستعمل على تأمين الخدمة الهاتفية لكل العائدين من خلال خطة إسعافية تتضمن تركيب كابل هوائي خلال شهر، منوهاً بأن الشركة جاهزة لاستقبال طلبات المواطنين بخصوص رسوم أرقام الهواتف المتوقفة خلال السنوات الماضية والعمل على معالجتها.

وأكد معاون مدير شركة كهرباء حمص بسام الرفاعي أن كوادر الشركة ستعمل على تخديم كل الأهالي العائدين من خلال تحديد الشوارع التي تشهد عودة للأهالي للعمل على صيانة وتأهيل الشبكة خلال الفترة القادمة.