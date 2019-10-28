اقتصاد

النداف يتوعد «السورية للتجارة» بالعقوبات إذا لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب

| علي محمود سليمان

الثلاثاء, 29-10-2019

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه لن يتم التساهل باتخاذ العقوبات الرادعة في حال لم توجد سلع ومواد في جميع صالات المؤسسة السورية للتجارة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، ولا تحقق أفضل شروط ومواصفات الصحة والجودة والسلامة وتحظى بإعجاب الزبائن.
وطالب النداف خلال اجتماع عقد يوم أمس لإدارة المؤسسة السورية للتجارة وفرعيها بدمشق وريف دمشق، بمضاعفة جهودهم وأدائهم والبحث عن أفضل السبل والطرق اللازمة لتوفير تشكيلة واسعة من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية والمنزلية وغيرها بجودة وبمواصفات ونوعية ترضي أذواق المواطنين وبأسعار مناسبة، حيث تم استعراض واقع عمل صالات ومنافذ بيع فرعي دمشق وريف دمشق للسورية للتجارة وسبل تطويرها من حيث آلية العرض والشراء والبيع ونوعية المواد والمنتجات المعروضة وأسعارها.
ودعا النداف القائمين على إدارة السورية للتجارة وفرعي دمشق وريفها للقيام بجولات ميدانية مستمرة على الصالات ومنافذ البيع، للتأكد باستمرار من أساليب وطرق عرض المواد والمنتجات والسلع المعروضة ونوعيتها وجودتها وأسعارها، والعمل على الارتقاء بعمل الصالات ومنافذ البيع إلى مستويات أفضل تضاهي على الأقل نظام المولات الحديثة وتساهم في عملية زيادة البيع وجذب الزبائن للتسوق من تلك الصالات.
وشدد ضرورة إجراء التحاليل والفحوص المخبرية لأي سلعة أو منتج في المخبر المركزي للوزارة قبل طرحه في منافذ بيع السورية للتجارة، مؤكداً ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم والارتقاء بأدائهم إلى مستوى الرعاية والدعم الكبيرين الذين تقدمهم الحكومة للسورية للتجارة وترجمة هذا الدعم عملاً ملموساً على الأرض وستتم محاسبة المقصرين.

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