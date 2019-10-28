وفد رجال أعمال يونانيين في «تجارة دمشق» … القلاع: مقترح إنشاء خط بحري يصل سورية باليونان .. ماندرينوس: التعاون مع الصناعيين والتجار لتطوير العلاقات الاقتصادية

زار وفد جمعية رجال الأعمال اليونانيين غرفة تجارة دمشق أمس لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إذ عبر رئيس الجمعية ايانوس ماندرينوس عن رغبته بتطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية واليونان، مبيناً أن هذه الزيارة جاءت لتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب السوري منذ سنة ونصف السنة، وللعمل مع الأشقاء السوريين، ولمعرفة كيفية تطوير وتحسين العلاقات.

وأضاف: «من خلال العمل وتطبيق الاتفاقيات سنحاول التعاون مع الصناعيين والتجار لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين»، معتبراً أن تطور العلاقات سوف ينعكس إيجاباً لإيجاده الحلول للمشكلات الاقتصادية.

وتابع بالقول: سنناقش مع رئيس غرفة تجارة دمشق العلاقات بين البلدين لتتضح بعدها الصورة كما يجب.

من جانبه، كشف رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن إجراء دراسة على العلاقات الاقتصادية السورية اليونانية، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وحركة العمل التجاري بينهما، مضيفاً: «المقترحات التي تم تقديمها في المذكرة مقبولة جداً خصوصاً إنشاء خط بحري يصل سورية باليونان وينطلق لباقي أنحاء العالم.

ماندرينوس وصف الخط البحري بالمهم، إذ اقترحته الحكومة مع وزير البحرية اليوناني، مبيناً أن خط طرطوس- بولوس توقف ويجب تطويره والعمل به مرة أخرى.

هنا بين القلاع أن هذه الرغبات هي موضع تقدير تجارة دمشق وذلك لتطوير العلاقات الاقتصادية وتجاوز العقوبات الاقتصادية، وأكد ماندرينوس أهمية العمل على تذليل العقوبات، وأنه من صلب الاهتمامات إنشاء مكتب في أثينا ودمشق من أجل ذلك.

من جانبه، لفت عضو غرفة التجارة اليونانية ياني إلى أن تطوير العلاقات البحرية ليس بالأمر السهل، لكن الإرادة موجودة لدى كلا الطرفين، مبيناً أنه يجب إيجاد طريقة ليصبح كل ما يتم طرحه حقيقة وترجمته على أرض الواقع، واصفاً هذه الخطوة بالمهمة وذلك لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

واقترح إنشاء مكتب يروج للصناعات السورية في اليونان، مما يساعد المصدرين والمستوردين في اليونان ويسهم في الاستيراد والتصدير بين البلدين.

بدوره، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام أن الفرص متاحة جداً للتبادل، فالإمكانيات كبيرة والنشاطات الاقتصادية متعددة.

من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة الغرفة وائل الحو عن أمله بإعادة تفعيل النقل الجوي والطيران بين البلدين.

إلى ذلك، أعربت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي عن أملها بالقدرة على تنفيذ المشاريع التي تم طرحها خصوصاً في المجال السياحي، إذ إنه من الممكن أن تتشكل وفود بحرية تزور سورية، مضيفة: «نتمنى من أي شخص يزور سورية أن يسعى ولو بكلمة أو مقال إلى إزالة العقبات عنها وذلك في سبيل إعادة العمل إلى شكله الطبيعي».