حطين يواصل الانطلاقة

أكمل حطين بدايته المثالية في الدوري السوري إثر تغلبه خارج الديار على جاره جبلة بهدفٍ مقابل لا شيء، بينما تذوق جبلة كأس المرارة للمباراة الثالثة على التوالي، ليتذيل جدول الترتيب من دون أي نقاطٍ.

في الشوط الأول فرض الضيوف سيطرتهم بأداء هجوميٍ سريعٍ وتهديدٍ حقيقيٍ لمرمى الأشقر حارس جبلة في مباراته الأولى، ولاحت مع الدقيقة الأولى فرصة لمارديك على خط المرمى وأخرى سددها بيسراه حولها الأشقر لركنيةٍ، على حين كادت راسية المهتدي أن تعلن الفرح لجمهور حطين المرافق حين عكس برأسه كرةً طار إليها الأشقر.

جبلة في المقابل كان خجولاً، وصفوفه متباعدةٌ وارتداده بطيءٌ ومع ذلك لاحت رأسية العوض بين أحضان الشاهر وأيضاً اختراقة اللولو التي ضاعت.

والشوط الثاني بدأ سريعاً من الطرفين فلاحت للشيخ يوسف فرصةٌ من انفرادة ولكنها ضاعت.

ومع دخول عبدالرزاق الحسين البديل يحول برأسه كرةً نحو الشباك هدف حطين الأول من هجمةٍ سريعة معوضاً إهداره ركلة جزاء أمام الشرطة في الجولة الماضية، لتعلن الأفراح الحطينية وتكون كرصاصة الرحمة لأصحاب الأرض فامتدوا مهاجمين عبر الخوجة والعوض واللولو والشمالي، ولكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل وأهمها حرة الشمالي وانفرادته، وفي النهاية كاد رأفت أن يعزز برأسه لكن الكرة أتت بجانب القائم.

عموماً النتيجة متوقعة عطفاً على المقدمات التي سبقت المباراة.