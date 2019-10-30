4 أهداف بغياب 5 لاعبين!

نقل مدرب فريق رجال الجزيرة الكابتن بريج سركيسيان عتبه من ردة الفعل السلبية للجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم على الطلبات التي تقدمت بها إدارة ناديه وتمنت من خلالها ترحيل مباريات فريقه في الجولات الأربع الأولى من ذهاب الدوري الممتاز وليوم واحد فقط نظراً لحالة الإرهاق التي أصابت لاعبيه جراء مشقة السفر والتنقل والتي كلفت النادي ما يزيد عن المليون ونصف مليون ليرة ناهيك عن مصاريف الإقامة والإطعام التي وصلت تكاليفها أيضاً إلى المبلغ نفسه دفعها الفريق الحسكاوي من خلال تبرعات الأصدقاء والمحبين.

وأضاف مدرب الجزيرة في اتصاله الخاص لـ«الوطن»: إن اتحاد اللعبة لم يوافق لفريقه أيضاً بإجراء مباراته مع تشرين في اللاذقية في الساعة الثانية عصراً بدلاً من لعبها على الأضواء الكاشفة التي لم يعتد الفريق عليها وقد تصرف الاتحاد بطريقة خيار وفقوس لكونه وافق للساحل والفتوة بتأجيل مباراتهما مع الكرامة والوثبة!

وكشف سركيسيان من اللاذقية التي باتت فيها بعثة الجزيرة بعد نهاية مباراة تشرين وتوجهت في اليوم التالي إلى حلب تحضيراً لمباراته الحرجة مع الوحدة يوم غد أن فريقه لعب أول مباراتين له في الدوري مع الفتوة وتشرين بغياب خمسة من أبرز لاعبيه بسبب مستحقات مالية لم يقبضوها من إدارة النادي لبعضهم ولظروف خاصة للبعض الآخر واللاعبون هم: عمر عمر (مدافع) يلماز عيسى (مدافع) منصور طحيمر (وسط) مجد خشمان (مهاجم)عيسى العلي (مهاجم) ولفت إلى ضرورة دعم الفريق بلاعب خبرة في خط الوسط آملاً بالوصول لذلك في وقت قريب يريد فيه المدرب التأكيد على أن فريقه سيكون عقدة صعبة لكل فرق الدوري رغم اعترافه بأن الجزيرة سيخوض كل مبارياته بواقعية، ومن هنا جاءت تباشيره لجماهير الحسكة ومحبي النادي الجزراوي بأن الفريق لن يهبط للدرجة الأولى وهو قادر لولا الظروف الأخيرة والمعاناة التي واجهته على فعل الكثير في مبارياته في الدوري.

وذكر المدرب بريج سركيسيان أن لاعبيه تعرضوا لحالة من الإرهاق جراء الأرضية الرخوة لملعب السابع من نيسان في حلب وهو الملعب البديل للفريق بالدوري، كما أعلن أيضاً عن تعرض معظم لاعبيه لشد عضلي في الربع ساعة الأخيرة من مباراة أمس الأول مع تشرين نتيجة طبيعية لتنقلات الفريق من محافظة لمحافظة وفي فترة قصيرة نسبياً.