برجك اليوم – الخميس 31 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت واضح ومتحمس للقيام بأفضل ما تستطيع فعله وتضحي بوقتك وطاقتك للمصلحة العامة، فامنح ثقتك لمن تحب وامنح العائلة الحنان والاهتمام لتلقى منهم المحبة والتفاهم.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار إن في تبادل المشاعر معاني كبيرة للسعادة ونحن نحتاج إلى من حولنا كما يحتاجوننا، وأنت تحصل على الدعم اللازم من الأصدقاء أو الحلفاء لكي تطور مشاريعك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران حاذر الشك والغيرة، ما يثير حولك بعض النقمة أو المشاكل المحتملة نتيجة عصبية، وأنا أنصحك بأن يكون رد فعلك لا مبالياً واكتف بهز كتفيك بعدم اهتمام على المضايقات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز المشكلة أننا حين تكون أعمالنا كثيرة نبدأ بالتأفف وننسى أن هذا العمل نحبه وأنه إنجاز جيد، فحاول طلب المساعدات وخفف من العمل كي لا تصل إلى حد الإرهاق الجسدي.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت تستطيع التحكم في هذا اليوم كما تريد إذا تجنبت التسرع والاندفاع لتصل إلى ما تريد، فالأمور ستيسر باتجاه التحسن فاصبر وابذل الجهود الإضافية لتخرج من حالة الصمت.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تحاول تصحيح بعض الأوضاع أو تقبل بعض التعديلات المفروضة فكن منتبهاً، واعتمد الحنان والتودد ليمر هذا اليوم براحة فقد يحمل بعض المشاكل الصغيرة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تدرك هذا اليوم أنك محتاج لكل الآخرين من حولك لتسير بأمورك إلى الأفضل، وفرح على صعيد علاقاتك الإنسانية سواء كانت عاطفية أم عائلية فهي أقوى وأكثر رسوخاً.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تعالج أخطاءك السابقة وخاصة على الصعيد المالي وتحاول إيفاء ديونك، فاجعل هذا اليوم ركيزة لتحسن وضعك المالي أو العملي فنسبة العوائق تتدنى مما يسعدك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول فكر بالغد وبمستقبلك وبإنجازات ينتظر منك إكمالها ولا تترك أمورك معلقة فاليوم للحظوظ، فقد يكون نشاطك غير اعتيادي وثقتك بنفسك تدفعك للمبادرة تجاه من حولك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني إنه يوم للفرز لتبعد من لا تثق به وخاصة من يختلف نسيجه عن نسيجك العاطفي والشخصي، وقد تكتشف حولك الكثير من النميمة أو الشائعات أو مؤامرات تحاك ضدك ما يجعلك عصبياً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اليوم الأفضل للعلاقات والتعارف والتحضيرات الإيجابية لأفراح ولاستقبال الضيوف، وهذا يوم مناسب لتمتن علاقاتك بمن حولك وخاصة في العمل وقد تشمل الأمور الشخصية.