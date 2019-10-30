المريض يتفق مع الطبيب على الأسعار ويقبل بها … ضميرية لـ«الوطن»: لدينا 393 مشفى خاصاً

في وقت تكثر فيه الشكاوى حول ارتفاع الأسعار التي تتقاضاها المشافي الخاصة في ضوء الفلتان الكبير الذي تشهده الأسعار في المواد والخدمات، أوضح مدير المشافي في وزارة الصحة أحمد ضميرية أن المريض في الواقع يذهب للطبيب في عيادته ويتفق معه ومن ثم يذهب إلى المشفى على اسم ذلك الطبيب وهو يعرف مسبقاً تكاليف الخدمة المقدمة له ويقبل بها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد ضميرية أن عدد المشافي الخاصة المرخصة بلغ 393 مشفى، منها 161 خرجت عن الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية، وأشار إلى أن الوزارة وضعت شروطاً دقيقة لترخيص المشافي الخاصة فلم يعد مسموحاً به إقامة مشفى خاص في بناء كجزء من هذا البناء، مؤكداً أنه يجب أن تتحقق شروط هندسية دقيقة في سبيل الوصول إلى مستوى متطور في قطاع المشافي الخاصة.

وأضاف: تعمل وزارة الصحة الآن على إجراء تصنيف المشافي واعتماديتها وتطبيق معايير الجودة العالية المستوى على القطاعين العام والخاص.