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رمت في المحيط رسالة وتلقت الجواب

| وكالات

الجمعة, 01-11-2019

رمت فتاة من ولاية نيو جيرسي الأميركية، قنينة بداخلها رسالة في المحيط وبعد مضي عشرة أسابيع وصلت إلى جزيرة نيوفاوندلاند الكندية.
وكانت الفتاة هولي رومانيك مع أسرتها في زيارة مدينة ساندي هوك وقررت إرسال رسالة في قنينة فارغة عبر المحيط.
جاء في الرسالة: «رميت هذه القنينة في المحيط الأطلسي بمدينة ساندي هوك بولاية نيوجيرسي. نأمل أن يكون من يعثر عليها بخير وصحة جيدة. وإذا كانت لديه رغبة يمكنه الكتابة لي على عنواني الإلكتروني. رميت القنينة في المحيط يوم 19 أيار 2019، آمل أن تجلب السعادة لمن يجدها».
تقول الفتاة، إنها قبل فترة استلمت جواباً على رسالتها من رجل يعلمها بأنه عثر على القنينة يوم 31 تموز 2019 بين صخور في خليج فلاتروك في جزيرة نيوفاونلاند. أي بعد مضي عشرة أسابيع على رميها في المحيط، وقد قطعت مسافة 1885 كيلومتراً.

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