وفاة أكبر معمرة في العالم

أفاد مختار قرية أليتشا بمقاطعة أستراخان في جنوب روسيا، ألمان تاكييف، بأن المواطنة الروسية، تنزيلا بيسيمبييفا، توفيت في 25 تشرين الأول الماضي عن عمر يناهز 124 عاماً.

ويعتقد أن بيسيمبييفا هي أكبر معمرة في روسيا والعالم، وأدرج اسمها في موسوعة الأرقام القياسية الروسية، وقبل وفاتها بقيت طوال 3 أشهر ملازمة الفراش، ودفنت في مقبرة بمسقط رأسها، بقرية ألتشا، حيث أمضت حياتها.

يذكر أن بيسيمبييفا ولدت عام 1896 في الإمبراطورية الروسية، وهي أكبر طفلة سنا في العائلة المكونة من 8 أطفال، وشهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتفكك الاتحاد السوفييتي.

مع ذلك فإن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعتبر أن الفرنسية، جانا كالمان، هي أكبر معمرة سناً في العالم حيث تم التوثيق الرسمي لتاريخي ميلادها ووفاتها. وعاشت، حسب موسوعة غينيس 122 عاماً و164 يوماً.

كما تشهد موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن اليابانية، كاني تاناكا، البالغة من العمر 116 عاماً هي أكبر معمرة سناً على قيد الحياة في العالم في الوقت الراهن.